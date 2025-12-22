Zlato skokově roste o 1,8 %

Zlato a stříbro zahajují zkrácený sváteční týden silnými růstovými pohyby (GOLD: +1,8 % na přibližně 4 420 USD, SILVER: +2,5 % na přibližně 68,20 USD), čímž posouvají klíčové drahé kovy na nová historická maxima. Poptávku po bezpečných aktivech podporuje především tržní pozicování ohledně měnové politiky USA v roce 2026 a rostoucí napětí mezi Venezuelou a Spojenými státy.
Kontrakt na zlato prorazil klíčovou rezistenci na říjnovém maximu poblíž 4 375 USD za unci, a to v souladu s trajektorií aktuálního rostoucího cenového kanálu. Udržení nad touto úrovní bude zásadní pro pokračování růstu; jinak může dojít ke korekci – zejména pokud začne ustupovat geopolitická nejistota, která v posledních týdnech zvýšila objemy obchodů s klíčovými drahými kovy. RSI znovu vstoupil do překoupeného pásma, i když zlato letos prokázalo schopnost bez problémů obchodovat i nad touto úrovní.
Zdroj: xStation5
Poslední průlom v drahých kovech je primárně tažen stále více holubičími očekáváními ohledně Fedu v roce 2026. Trh přistupoval k poslednímu zasedání FOMC s výraznou opatrností, protože rozhodnutí bylo učiněno bez klíčových údajů o inflaci a trhu práce; nicméně umírněné vystupování předsedy Powella a absence tzv. „jestřábího snížení“ vnesly na trhy optimismus. Očekávání lednového snížení sazeb během posledního měsíce částečně oslabila (aktuálně pravděpodobnost dalšího snížení kolem 20 %, zdroj: CME FedWatch), ale trh znovu počítá s více než dvěma sníženími do konce roku 2026, a to i díky poslednímu výsledku inflace CPI, který byl hluboko pod očekáváními. Téma jmenování nového šéfa Fedu ustupuje do pozadí, protože i kandidát nominovaný Trumpem by čelil obtížnému úkolu přesvědčit zbytek FOMC k holubičímu obratu.
Nižší úrokové sazby však i nadále snižují náklady příležitosti pro držení zlata ve srovnání s jinými výnosovými aktivy – zejména vládními dluhopisy – a očekávání ohledně Fedu se tak dále promítají do rostoucí, již tak zvýšené poptávky po zlatu.
Trh aktuálně nepočítá s lednovým snížením sazeb, přesto swapy zaceňují více než dvě snížení do září.
Zdroj: CME FedWatch
Drahé kovy mají za sebou rekordní rok – samotné zlato vzrostlo až o 70 %. Kovy, které dříve zůstávaly mimo pozornost trhu, se nyní snaží dohnat ztrátu. Platina a stříbro rovněž rostou, a to nejen díky rostoucí popularitě jako uchovatelé hodnoty, ale také díky pozornosti investorů vůči jejich využití v rychle rostoucích průmyslových sektorech.
Nechybí ani nové geopolitické faktory, které snižují chuť k riziku a podporují příliv kapitálu do bezpečných aktiv. O víkendu USA zabavily další ropný tanker u pobřeží Venezuely, a investoři se zjevně obávají možnosti dalšího ozbrojeného konfliktu na globální mapě.
Poptávku mohou nadále podporovat centrální banky, které nejenže snižují úrokové sazby, ale zároveň navyšují své zlaté rezervy – zejména v zemích rozvíjejících se trhů. Retailoví investoři následují tento trend a snaží se o rychlé vystavení trhu jak prostřednictvím fyzického zlata, tak ETF fondů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Drahé kovy na nových rekordech
DE40: Regulatorní a diplomatické eskalace během svátků
Graf dne: USDJPY (24.12.2025)
Ranní shrnutí (24.12.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.