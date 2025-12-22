US OPEN: Obnovený optimismus na začátku týdne

-
Zlepšený sentiment na trzích na začátku týdne
-
Technologické společnosti rostou díky pozitivním zprávám
-
Zlato a stříbro podporují těžební společnosti
-
Začátek týdne na americké burze probíhá optimisticky. Nálada investorů je zřetelně lepší a absence makroekonomických dat umožňuje soustředit se na pozitivní firemní oznámení.
Lídrem růstu mezi americkými indexy je Russell2000, jehož kontrakty rostou přibližně o 0,8 %. Menší, ale stále znatelné zisky zaznamenávají US100, US500 a US30, kde je růst omezen na 0,4 %.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupci dokázali prorazit formaci RGR, přičemž uhájili úroveň FIBO 50 a průměr EMA100. Dalším cílem je oblast okolo 25 900 bodů, kterou je třeba překonat pro pokus o otestování historických maxim na grafu. Pokud chce nabídka znovu převzít iniciativu, je nutný rychlý návrat pod úroveň FIBO 38,2, odkud by mohlo dojít k proražení EMA100 a prohloubení korekce.
Firemní zprávy:
-
Clearwater Analytics (CWAN.US) – Ocenění společnosti roste o více než 8 % poté, co bylo oznámeno, že skupina private equity odkoupí výrobce softwaru za 8,5 miliardy USD.
-
Rocketlab (RKLB.US) – Společnost zabývající se orbitální a raketovou technologií roste o více než 4 % při otevření trhu, poté co oznámila, že získala zakázku na výrobu 18 satelitů, což je dosud největší jednotlivý kontrakt firmy.
-
Anglogold (AU.US) – Růst cen drahých kovů žene vzhůru ocenění těžebních a šperkařských firem. Zisky přesahují 4 %.
-
Warner Bros Discovery (WBD.US) – Společnost roste o více než 3 % při otevření trhu po informaci, že Netflix obdrží úvěr ve výši 59 miliard USD na její akvizici.
-
Nvidia (NVDA.US) – Gigant v oblasti čipů a AI oznámil, že první série exportních procesorů H200 dorazí do Číny ještě před koncem února 2026. Společnost roste přibližně o 1,5 %.
-
Carnival (CCL.US) – Provozovatel výletních plaveb zveřejnil výsledky výrazně nad očekávání, přičemž zisk na akcii na konci roku dosáhl 0,34 USD oproti očekávaným ~0,25 USD. To zároveň vedlo k řadě pozitivních doporučení od investičních bank. Akcie rostou při otevření trhu přibližně o 8 %.
