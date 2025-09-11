Ranní shrnutí (11.09.2025)

- Asijským trhům se většinou daří. Index CHN.cash vzrostl o 0,75 %, zatímco CH50cash vzrostl o výraznějších 2,0 %. Kontrakt JP225 si připsal 0,36 %. Mírné poklesy však byly zaznamenány v Austrálii a Singapuru.
- US500 včera uzavřel na novém historickém maximu, i když počáteční zisky byly silně omezené. Růst dnes pokračuje na úrovni kolem 0,05 %. US100 se zvyšuje o 0,13 % poté, co kontrakt včera nakonec uzavřel níže.
- Za zmínku stojí, že akcie společnosti Oracle zaznamenaly po zveřejnění výsledků velkolepý, téměř 36% růst.
- Deutsche Bank naznačuje, že by index S&P 500 mohl uzavřít rok na úrovni 7 000 bodů, přičemž se odvolává na zrychlení růstu zisků amerických podniků. Zisk na akcii vzrostl ve druhém čtvrtletí o 10 %, oproti 8,7% nárůstu v prvním čtvrtletí.
- Futures na evropské indexy si těsně před otevřením seance připisují minimální zisky. DE40 i EU50 vzrostly o 0,05 %.
- Japonská inflace PPI dosáhla v meziročním srovnání 2,7 %, což je v souladu s očekáváním, ale představuje nárůst oproti předchozí úrovni 2,6 %. Na měsíční bázi zaznamenala pokles o 0,2 %, což překonalo očekávaný pokles o 0,1 %.
- Průzkum k nadcházejícímu zasedání BoJ naznačuje, že úrokové sazby by měly v září zůstat beze změny.
- V příštím roce se očekává, že vyjednaný růst mezd v Japonsku bude činit 4,8 %, zatímco v letošním roce vzrostou o 5,25 %.
- Hawkesby z RBNZ uvedl, že centrální projekce pro novozélandskou úrokovou sazbu je 2,5 % do konce roku. Tempo snižování bude záviset na ekonomických podmínkách. Současná sazba činí 3,0 %.
- Všeobecně se očekává, že ECB dnes ponechá úrokové sazby na stejné úrovni. Jakákoli zmínka o nejistotě ohledně mezinárodního obchodu by však mohla zvýšit očekávání trhu ohledně snížení sazeb v prosinci.
- Generální ředitel Goldman Sachs Solomon naznačuje, že Fed příští týden sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů a v letošním roce bude následovat jedno nebo dvě další snížení.
- Dnes ve 14:30 budou zveřejněny údaje o inflaci v USA, které budou klíčovým faktorem určujícím potenciální rozsah snížení sazeb v USA. Spekuluje se, že snížení o 50 bazických bodů je pravděpodobnější, pokud inflace nevzroste podle očekávání na 2,9 % meziročně, zejména po nedávném zklamání z údajů PPI.
- Pár EURUSD se drží těsně pod úrovní 1,1700 poté, co včerejší seanci uzavřel níže.
- Ropa WTI snižuje včerejší prudké zisky, které byly způsobeny izraelským útokem na vůdce Hamásu v Kataru a spekulacemi, že Trump může uvalit přísnější sankce na Rusko. WTI nyní klesla zpět pod 63,50 USD za barel.
- Zlato dnes zaznamenává nepatrné ztráty a testuje úroveň 3630. Včerejší den znamenal historicky nejvyšší zavírací cenu, ačkoli historické intradenní maximum bylo zaznamenáno v úterý.
- Bitcoin pokračuje v rally, když včera prorazil klíčovou úroveň odporu. Nyní se obchoduje na úrovni 114 200 USD.
