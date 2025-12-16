Od euforie ke korekci: CoreWeave a budoucnost AI infrastruktury

CoreWeave se v poslední době stalo symbolem trhlin v narativu zdánlivě nekonečného boomu AI infrastruktury. Společnost, která byla ještě nedávno považována za „čistou sázku“ na generativní umělou inteligenci, během několika týdnů ztratila desítky miliard dolarů na tržní kapitalizaci. Její akcie klesly o několik desítek procent a trhy začínají zpochybňovat, zda její valuace odpovídá skutečným fundamentům. Nejde přitom jen o problém jedné firmy, ale o varovný signál pro celý segment AI infrastruktury, zahrnující specializovaná datová centra, poskytovatele cloudu a výrobce hardwaru.
Důvodů poklesu CoreWeave je více. Společnost čelí zpožděním při výstavbě datových center, včetně klíčového zařízení v Dentonu pro OpenAI, neúspěšnému pokusu o fúzi s Core Scientific a kritice ze strany investorů s krátkými pozicemi. Její obchodní model je založen na nákupu pokročilých GPU procesorů a pronájmu výpočetního výkonu velkým klientům jako OpenAI, Microsoft nebo Meta. Financování investic pomocí vysokého dluhu zatěžuje cash flow i marže, a tempo růstu investic převyšující růst tržeb vyvolává obavy z potenciální bubliny v AI sektoru.
Do popředí se dostává několik klíčových výzev. Obchodní model založený na drahém hardwaru a velkých investicích do datových center funguje v prostředí levných peněz a AI euforie, ale stává se rizikovým při růstu úrokových sazeb a nejisté ziskovosti. Trh začíná vnímat riziko přeinvestování, protože výpočetní kapacity rostou rychleji než jistota, že je klienti plně využijí a zaplatí. Společnost se dostala pod drobnohled kritiků a investorů spekulujících na pokles, což urychlilo odliv kapitálu a zvýšilo tlak na celý segment AI firem.
Situace CoreWeave má širší dopady na celý technologický trh a investory. Firmy napojené na umělou inteligenci a velké technologické korporace by mohly těžit z případného snížení úrokových sazeb, což by zlepšilo přístup k úvěrům a podpořilo investice i spotřebu. Masivní investice do AI však nepřinášejí výhody všem. Lídři investičního závodu mohou získat výrazné výhody, zatímco méně kapitálově silné firmy mohou brzy čelit náročným finančním podmínkám.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Komoditní horečka před svátky
Novo Nordisk – Rizika ustupují, přichází příležitosti
BREAKING: Spotřebitelská důvěra CB pod očekáváním!🔥📉
Cena mědi poprvé v historii překonala 12 000 USD – trh žene vzhůru kombinace cel, výpadků těžby a spekulací
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.