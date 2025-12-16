OIL.WTI ztrácí 2,5 % 📉

- Ceny OIL.WTI dnes klesly pod 55 USD za barel, na nejnižší úroveň od dubna 2021.
Ceny ropy v USA dnes klesly pod 55 USD za barel, na nejnižší úroveň od dubna 2021. Tento pokles následoval po proražení předchozích minim zaznamenaných během „Dne osvobození,“ kdy Donald Trump oznámil změny celní politiky. WTI ropa dosáhla denního minima kolem 55,1 USD, zatímco Brent poprvé od května klesl pod hranici 60 USD za barel.
Tlak na ceny pramení z rostoucích obav z rekordního přebytku nabídky v roce 2026. Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje přebytek až na 4 miliony barelů denně, zatímco americká EIA očekává v průměru 2 miliony barelů denně. Přestože se odhady liší, naznačují největší přebytek od pandemie, což nutí producenty k agresivním cenovým slevám. EIA sice nedávno zvýšila svůj výhled pro průměrnou cenu Brentu v roce 2026 na přibližně 55 USD za barel, zároveň však oznámila zásadní revizi svých modelů pro předpovědi nabídky, poptávky a cen – první takovou změnu za 25 let, která má být plně implementována do roku 2027. To ukazuje, že i mezi odbornými institucemi panuje nejistota ohledně budoucího vývoje trhu s ropou.
Trh navíc zohledňuje scénář míru na Ukrajině, který by mohl umožnit větší vývoz ruské ropy a dále zvýšit dostupnost komodity. Spekulace o možném kompromisu podporují i jednání o vzdání se ambicí Kyjeva vstoupit do NATO výměnou za bezpečnostní záruky. Sentiment negativně ovlivňují také slabá data z Číny, kde průmyslová výroba klesla na 15měsíční minimum a maloobchodní tržby rostou nejpomaleji od prosince 2022, což podkopává očekávání dalších velkých nákupů ropy ze strany Pekingu. Současně čelí Venezuela problémům s blokovanými dodávkami, rostoucími slevami a tlakem odběratelů na změnu podmínek spotových kontraktů po nedávném zadržení tankeru s venezuelskou ropou ze strany USA.
Kombinace těchto faktorů poslala ropu na nejnižší úrovně od roku 2021.
Zdroj: xStation
