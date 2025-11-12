Ranní shrnutí (12.11.2025)

- Futures na americké indexy se po smíšené seanci, která byla způsobena oslabením akcií společnosti Nvidia, zotavují.
- Ceny ropy klesají, protože Indie snižuje objednávky ruské ropy.
- Slabost jenu podněcuje obavy z potenciální měnové intervence.
- Wall Street včera prožila smíšenou seanci, protože 3% pokles akcií společnosti Nvidia přesunul kapitál k tradičnějším společnostem. Dow Jones si připsal téměř 1,2 % a dosáhl nového historického maxima, zatímco Nasdaq uzavřel níže (-0,3 %).
- V současné době se futures na klíčové indexy obchodují výše, podpořeny očekáváním spojeným s hlasováním v americké Sněmovně reprezentantů o zákonu, který by mohl ukončit rekordně dlouhý vládní shutdown (US100: +0,3 %, US500: +0,2 %, EU50: +0,1 %).
- Nejnovější týdenní údaje ADP ukázaly, že v posledních čtyřech týdnech docházelo v průměru k poklesu počtu pracovních míst o 11 250 týdně, přestože před dvěma týdny byl údaj pozitivní (+14 250).
- V asijsko-pacifickém regionu zůstává sentiment smíšený. HK.cash a CNH.cash vzrostly přibližně o 0,35-0,4 %, podpořeny oživením technologických akcií a optimismem v cyklických sektorech. JP225 se však obchoduje níže, oslaben výprodejem akcií SoftBank poté, co prodala část svého podílu v Nvidii.
- Futures kontrakty na ropu Brent a WTI klesají přibližně o 0,3 % poté, co většina indických rafinerií zastavila nákupy ruské ropy na prosinec v důsledku amerických sankcí uvalených na společnosti Rosněfť a Lukoil. Objednávky zadaly pouze společnosti IOC a Nayara Energy, které jsou částečně vlastněny společností Rosneft. IOC nakoupila 3,5 milionu barelů od dodavatelů, na které se sankce nevztahují, a plánuje nahradit ruské dodávky dovozem z Blízkého východu a USA.
- Podle A. Hausera z RBA centrální banka stále diskutuje o tom, jak restriktivní by měla zůstat měnová politika v podmínkách nedávného oživení inflace v Austrálii. Hauser však zmírnil jestřábí tón a poznamenal, že „neexistuje taková úroveň nezaměstnanosti, která by RBA potěšila“.
- Na devizovém trhu je dolarový index po včerejším poklesu o 0,2 % beze změny; japonský jen vůči němu nadále oslabuje, přičemž USDJPY se blíží psychologické úrovni 155, což vyvolává obavy z možných měnových intervencí. AUD zůstává nejsilnější měnou G10, podporován jestřábím postojem RBA a rostoucím apetitem k riziku (AUDUSD: +0,17 %). EURUSD je po včerejším růstu o 0,25 % mírně níže, aktuálně na úrovni 1,158.
- Zlato maže včerejší zisky a klesá o 0,25 % na 4 116 USD za unci, zatímco stříbro roste o dalších 0,5 % na 51,53 USD za unci.
- Na trhu kryptoměn převládá optimismus: Bitcoin roste o 0,47 % na 103 570 dolarů a Ethereum o 0,5 % na 3 452 dolarů.
Graf dne: OIL.WTI (14.11.2025)
