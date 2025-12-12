Ranní shrnutí (12.12.2025)

-
Wall Street se obchoduje poblíž rekordních maxim, avšak s určitou opatrností vůči technologickému sektoru, kde akcie Broadcomu (AVGO.US) včera klesly téměř o 5 % navzdory velmi solidním výsledkům. Futures na S&P 500 se v pátek obchodují převážně beze změny, zatímco futures na Nasdaq 100 klesají o 0,5 %.
Broadcom překonal očekávání tržeb (18,02 mld. USD vs. prognózovaných 17,49 mld. USD) i zisku na akcii (1,95 USD vs. očekávaných 1,87 USD) a vydal výhled pro aktuální fiskální první čtvrtletí s tržbami 19,1 mld. USD, zatímco analytici LSEG očekávali 18,3 mld. USD.
Generální ředitel Hock Tan uvedl, že Broadcom očekává v tomto čtvrtletí zdvojnásobení tržeb z prodeje AI čipů oproti loňsku na 8,2 mld. USD (zahrnuje vlastní AI čipy a polovodiče pro AI sítě). Čistý zisk vzrostl o 97 % na 8,51 mld. USD, neboli 1,74 USD na akcii, z 4,32 mld. USD, tedy 90 centů na akcii, ve stejném období loňského roku.
Včerejší cash seance přinesla růst indexu S&P 500 o 0,2 % a nové historické maximum, i když část trhu začala snižovat expozici vůči akciím napojeným na AI po zveřejnění výsledků Oracle. Po uzavření seance Broadcom oznámil výsledky a přestože samotná zpráva byla rekordní, společnost zklamala výhledem tržeb v segmentu AI.
S relativně lehkým makroekonomickým kalendářem se dnes pozornost trhu soustředí na vystoupení členů Fedu (Paulson, Hammack, Goolsbee) a na sekundární data z Evropy, včetně údajů o inflaci z Německa a Francie a dat o HDP z Velké Británie.
Asijské akciové trhy dále rozšiřují své zisky, podpořené rekordními maximy na Wall Street a globálních trzích. Sentiment investorů zlepšují očekávání snížení sazeb Fedu v tomto roce a také příznivé hodnocení stavu americké ekonomiky. Index MSCI Asia Pacific vzrostl o 0,9 % a směřuje k nejvyššímu závěru od poloviny listopadu.
Nejsilnější výkonnost byla zaznamenána v Japonsku, kde index Topix přiblížil historické maximum. Růst táhl finanční sektor, podpořený spekulacemi, že Bank of Japan by mohla zvýšit úrokové sazby už příští týden — něco, na co trh čeká měsíce.
Kontrastní obrázek nastal v Číně, kde hlavní indexy oslabily. Vláda oznámila další podporu ekonomiky, avšak bez dodatečných fiskálních stimulů v roce 2025, což ochladilo sentiment investorů a vyvolalo realizaci zisků.
Globální akciové trhy pokračují v silném momentu. Index MSCI All Country World Index vzrostl o dalších 0,1 % poté, co včera uzavřel na rekordní úrovni. Benchmark směřuje k růstu okolo 21 % v roce 2025, což by byl nejlepší výsledek za šest let. Jeho asijský protějšek se obchoduje méně než 2 % pod historickým maximem.
Na komoditních trzích:
Měď je stabilní po nedávném rekordním proražení.
Většina průmyslových kovů roste, reaguje na holubičí tón Fedu.
Zlato koriguje po třech dnech růstu, i když trh nadále očekává další uvolňování měnové politiky.
Stříbro zůstává poblíž rekordních úrovní.
Ropa se odrazila z téměř dvouměsíčního minima.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Konec týdne v červených číslech, technologická rally slábne
