Ranní shrnutí (13.01.2026)

- Nezávislost Fedu pod palbou: Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) zahájilo trestní vyšetřování Jeroma Powella kvůli jeho výpovědi ohledně rekonstrukce budovy Fedu. Powell označil toto vyšetřování za „záminku“ pro politický tlak na snížení úrokových sazeb, což výrazně oslabilo americký dolar.
- Varování od Fitch Ratings: Fitch Ratings zdůraznila, že nezávislost Federálního rezervního systému je „klíčovým pilířem“ podpírajícím amerový úvěrový rating AA+. Jakékoli narušení této záruky by mohlo mít dlouhodobý dopad na náklady USA na půjčky.
- Trumpova celní ofenziva: Prezident Trump oznámil okamžité zavedení 25% cla na jakoukoli zemi obchodující s Íránem. Trhy nyní spekulují, zda se opatření rozšíří i na Čínu, která je významným obchodním partnerem Íránu, což by mohlo zvýšit napětí v obchodních vztazích.
- Drahé kovy na rekordech: Zlato dosáhlo historického maxima 4 589 USD za unci, podpořené slabým dolarem a nejistotou kolem Fedu. Stříbro testovalo hranici 85 USD, ale oba kovy dnes ráno lehce korigovaly, jak dolar částečně posílil.
- „Obchod Takaichi“ v Japonsku: Spekulace o předčasných volbách, které má vyhlásit premiérka Sanae Takaichi, poslaly japonský jen na nejnižší úroveň vůči dolaru od července 2024 (USDJPY kolem 158,90). Přestože japonské akcie nejprve posílily, sentiment v Asii je nyní opatrnější, čínské indexy klesají přibližně o 1 %.
- Zmatek na trhu s kakaem: Futures na kakao v pátek propadly o 13 % – nejprudší pokles od poloviny roku 2024 – kvůli zajištění exportérů a rebalancování indexů. Dnes ceny mírně korigují vzhůru, ale přetrvávají obavy z nízkých výnosů způsobených větrem Harmattan.
- Propouštění na Wall Street: S blížícím se obdobím zveřejňování kvartálních tržeb začínají hlavní firmy omezovat počet zaměstnanců. Citigroup plánuje propustit 1 000 lidí a BlackRock snižuje počet pracovníků o stovky pozic.
