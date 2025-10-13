Ranní shrnutí (13.10.2025)

.
.
- Americké indexy se během asijské seance zotavily díky nadějím na uklidnění situace mezi USA a Čínou. Americké akciové indexy se během asijské seance zotavily díky nadějím na uklidnění napětí mezi Spojenými státy a Čínou. V pondělí 13. října budou americké akciové trhy fungovat jako obvykle, zatímco dluhopisový trh zůstane uzavřen z důvodu svátku Columbus Day.
- Asijsko-pacifické trhy zaznamenávají silné zisky. Čínské indexy vzrostly o +2,5 % až +3,0 %, japonský Nikkei vzrostl o +1,39 %, singapurský index o +1,0 % a australský o +0,10 %.
- Navzdory částečnému uklidnění situace během víkendu přetrvávající geopolitická nejistota nadále podporuje drahé kovy. Cena zlata vzrostla o 1,75 % na 4 075 USD/oz, zatímco cena stříbra vzrostla ještě výrazněji (+3,35 % na 51,65 USD/oz).
- Poté, co Donald Trump v pátek pohrozil uvalením 100% cel na všechny čínské výrobky, o víkendu zmírnil svůj tón, což je vnímáno jako součást širších jednání. Trhy se zotavily, jakmile se rétorika uklidnila. Goldman Sachs nyní očekává spíše „řízenou konfrontaci“ než plnohodnotnou eskalaci.
- Čínský vývoz vzácných zemin v září meziměsíčně (m/m) poklesl o 31 % a dosáhl nejnižší úrovně od února v důsledku přísnějších kontrol vývozu. Podrobné údaje budou zveřejněny 20. října.
- Spojené státy mezitím plánují nákup kritických minerálů v hodnotě až 1 miliardy USD, aby snížily závislost na Číně, přičemž proces bude dohlížet Agentura pro logistiku obrany.
- Čínský export vzrostl r/r o 8,3 % (nejsilnější růst za posledních šest měsíců) a import vzrostl r/r o 7,4 % (nejvíce za posledních 17 měsíců). Rekordní měsíční import železné rudy a sójových bobů poukazuje na odolnou poptávku. Obchodní přebytek dosáhl 90,5 miliardy dolarů, což je mírně pod očekáváním kvůli silnému růstu importu.
- Vláda USA je již dvanáctý den v shutdownu. Viceprezident J.D. Vance varoval před hlubšími škrty ve federální zaměstnanosti, zatímco statisíce pracovníků zůstávají na neplacené dovolené.
- Kryptoměny se v neděli večer zotavily po prudkých pátečních ztrátách, které završily volatilní týden. Nadměrně zadlužený trh s deriváty byl obzvláště tvrdě zasažen krátkodobým vyhrocení obchodního sporu mezi USA a Čínou, kdy bylo během 24 hodin likvidováno více než 19 miliard dolarů v dlouhých a krátkých pozicích – což je rekordní částka.
- Bitcoin klesl o více než 10 % a mnoho menších projektů ztratilo desítky procent, ale poklesy se v neděli obrátily poté, co Trump ve svém posledním příspěvku naznačil uklidnění situace. Bitcoin se zotavil na 114 000 dolarů, zatímco jiné kryptoměny v téže seanci zaznamenaly dvouciferný růst.
Denní shrnutí: Powell drží trhy nad vodou! 📈 EURUSD výš
EURUSD roste po projevu Powella! 💶📈
US OPEN: Wall Street prohlubuje poklesy! 📉
WTI prudce klesá o více než 2 % na nejnižší úroveň od května
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.