Německá ekonomika je uvězněna ve fázi hospodářského zpomalení, které je důsledkem celé řady strukturálních problémů. Vysoké náklady na energie v kombinaci s rostoucími vládními výdaji a nízkým hospodářským růstem omezují manévrovací prostor vlády i důvěru investorů. Evropský hospodářský gigant se potýká s čím dál většími obtížemi.
Německo má problém — a už se tomu nikdo nevyhýbá, ani samotní Němci. Bohužel, čemu se Německo stále vyhýbá, je správná identifikace příčin těchto problémů a jejich řešení. Nejde přitom o první případ podobného selhání v nedávné historii Spolkové republiky Německo.
Ve 21. století vykazuje německý stát tendenci k radikálním, riskantním a špatně promyšleným hospodářským strategiím. Pokus postavit radikální restrukturalizaci značné části unijní ekonomiky na ruských zdrojích — zejména plynu — skončil náhlou energetickou krizí a explozí inflace, která otřásla celým společenstvím.
Další pokerový tah Spolkového sněmu spočívá v přeměně aktuálních hrozeb na příležitosti prostřednictvím masivních investic do obranného průmyslu a infrastruktury. Německá vláda věří, že rozšíření vojenských kapacit stimuluje ekonomiku a že nové technologie vyvinuté pro armádu se postupně přenesou i do civilního sektoru.
Tato strategie má podle ní umožnit přilákat kapitál, kvalifikované pracovníky a zakázky z jiných evropských zemí.
Německo má stále relativně nízký a stabilní veřejný dluh a jeho průmyslová základna zůstává silná. Ruská hrozba je reálná a dlouhodobá, což by mělo zajišťovat trvalou a stabilní poptávku po zbrojní technice napříč Evropou. Pokud by se proces reindustrializace a militarizace podařilo úspěšně realizovat, mohl by zemi vytáhnout z hospodářské stagnace a dále posílit roli Německa v rámci Unie.
Klíčové slovo zde však zní „úspěšně“. Přesun obrovských finančních prostředků do obranného sektoru neřeší základní problémy konkurenceschopnosti — může je dokonce prohloubit. Náklady na práci a energie porostou a kapitál bude směřovat tam, kde poptávku vytvářejí hlavně státní zakázky.
Zvyšující se zadlužení navíc může Německo v dlouhodobém horizontu připravit o jednu z jeho hlavních výhod, a rostoucí tlak na rozpočet si později může vynutit škrty právě v době, kdy na to budou ekonomika i státní finance nejzranitelnější.
Německo se tak znovu rozhoduje hrát „Va banque“. Po sérii neúspěšných rozhodnutí se jeho prostor pro chyby výrazně zúžil. Ve hře není jen obnova vlastní konkurenceschopnosti, ale i stabilita celé Evropy.
Německo musí postupovat velmi obezřetně a řešit příčiny problémů, nikoliv jen jejich projevy.
Pokud se další velký hospodářsko-strategický manévr ukáže jako chybný, doplatí na to nejen němečtí daňoví poplatníci, ale také ekonomičtí a političtí partneři závislí na stavu největší evropské ekonomiky.
