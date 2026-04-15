Ranní shrnutí (15.04.2026)

- Trhy zahájily seanci v pozitivním tónu po signálech pokroku v jednáních mezi USA a Íránem.
- Viceprezident JD Vance poukázal na možnost „velké dohody“, která by zahrnovala ekonomickou reintegraci Íránu výměnou za ústupky v jaderné oblasti. Příměří se drží zhruba jeden týden.
- Trump uvedl, že neočekává prodloužení příměří, což naznačuje důvěru v rychlou dohodu. Jeho komunikace však zůstává smíšená — na jedné straně popisuje konflikt jako „velmi blízko konce“, na druhé straně zdůrazňuje, že operace ještě nejsou dokončeny. Naznačil, že nadcházející dny budou rozhodující.
- Jednání pokračují prostřednictvím diplomatických kanálů, včetně zapojení Pákistánu. Očekává se další kolo rozhovorů s vysoce postavenými americkými představiteli. Časový rámec je napjatý a příměří funguje jako termín. Nadcházející dny budou pro výsledek jednání klíčové.
- Ceny ropy pokračovaly v poklesu, přičemž OIL.WTI se obchodovala kolem 91,50 USD za barel a Brent kolem 95,60 USD za barel. Naděje na deeskalaci snížily geopolitickou rizikovou prémii. Přestože trh započítává optimistický výsledek jednání, významná rizika přetrvávají.
- USA nabízejí ekonomickou normalizaci a globální integraci výměnou za to, že se Írán vzdá svých jaderných ambicí. To signalizuje posun směrem k širšímu strategickému rámci, nikoli pouze k dohodě o příměří.
- Sentiment risk-on se zlepšil, což podpořilo akciové trhy. Americké indexy včera uzavřely mírně pod svými historickými maximy, což podtrhuje optimismus.
- Průzkum Reuters Tankan ukázal největší pokles nálady v japonském výrobním sektoru za poslední tři roky. Rostoucí náklady na energie a narušení dodavatelských řetězců sektor negativně ovlivňují. Domácí sektory zůstávají odolnější, ale externí tlaky sílí.
- Janet Yellenová naznačila, že Fed může letos navzdory rostoucím inflačním rizikům přinést ještě jedno snížení sazeb. Výhled měnové politiky zůstává vysoce nejistý.
- Satelitní snímky ukazují, že Írán během příměří opravuje škody na podzemních raketových základnách. Až polovina raketové infrastruktury zůstává neporušená. To naznačuje přípravy na možné další vyhrocení situace.
