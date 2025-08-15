Ranní shrnutí (15.08.2025)

- Nálada na akciových trzích dnes zůstává pozitivní, když investory v podstatě nezaskočil včerejší horkokrevnější než očekávaný údaj o vývoji cen výrobců v USA, který vykázal nejprudší nárůst za poslední dva roky (ceny služeb meziměsíčně vzrostly o 1,1 % a ceny výrobců o 0,9 %).
- Americké indexy rostou; US30 vzrostl o více než 0,5 % a dosáhl nového historického maxima 45 352 bodů. VIX otevřel s téměř 17% mezerou směrem vzhůru po rolování kontraktu.
- Hlavní událostí dne je setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce, ačkoli první oficiální komentáře ze summitu se očekávají až kolem 21:30.
- Americký dolar po včerejších ziscích mírně oslabuje a trh si je nyní méně jistý zářijovým snížením sazeb o 25 bazických bodů. Trump zmínil, že Spojené státy zvažují nákup blíže nespecifikovaného podílu ve společnosti Intel, což přimělo akcie k několikaprocentnímu skoku. Podle neoficiálních zdrojů by cílem byla podpora domácí výroby čipů a zřízení centra v Ohiu - což je projekt, který Intel slibuje již několik let.
- Podobně pozitivní nálada panuje i v Evropě, kde hlavní indexy včetně německého DAXu rostou. Futures na asijské benchmarky jsou smíšené: JP225 roste o více než 1 %, zatímco čínské indexy klesají.
- Bitcoin vzrostl o 1 %, přičemž mezi nejúspěšnější kryptoměny patří Cardano, Dogecoin a Avalanche. Ethereum se po včerejším poklesu odrazilo o více než 4 % a vrátilo se na úroveň 4660 dolarů. Ministr financí USA Bessent uvedl, že vládní držba bitcoinů bude sloužit jako strategická rezerva.
- Zemní plyn posiluje o více než 1 %, zatímco ropa klesá. Volatilita zemědělských komodit a průmyslových kovů je velmi omezená. V drahých kovech vyniká platina, která roste o více než 0,7 %.
- Donald Trump včera prohlásil, že Brazílie je pro USA „velmi špatným“ obchodním partnerem, zatímco Mexiko a Kanada „udělají vše, co po nich Spojené státy chtějí“. Prohlásil také, že pokud summit s Ruskem dopadne dobře, bude rychle zorganizováno druhé setkání - možná i s účastí evropských politiků.
- Japonský obchodní vyjednavač Akazawa uvedl, že země trpí vážnými důsledky amerických cel a vláda o tom v polovině září zveřejní zprávu. Podobně i zpráva agentury Fitch upozornila, že nepříznivě byly postiženy japonské a jihokorejské automobilky.
