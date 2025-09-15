Ranní shrnutí (15.09.2025)

- Akcie v asijsko-pacifickém regionu dnes vykázaly smíšené výsledky, protože investoři zaujali opatrný přístup po zveřejnění slabších než očekávaných údajů z čínské ekonomiky. Pokračující tlak na sentiment souvisel především s neuspokojivou aktivitou v průmyslu a službách. S velkou nejistotou investoři vyčkávají na středeční rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách.
- Čínské údaje za srpen zklamaly: průmyslová výroba +5,2 % r/r (odhad 5,8 %, nejnižší růst za posledních 12 měsíců), maloobchodní tržby +3,4 % (odhad 3,8 %, nejslabší od listopadu 2024), investice do fixních aktiv +0,5 % r/r (odhad 1,4 %, nejnižší za posledních 5 let), investice do nemovitostí -12,9 % a míra nezaměstnanosti vzrostla na 5,3 % (6měsíční maximum).
- Deník Financial Times uvádí, že v obchodních a fentanových jednáních mezi USA a Čínou nebylo dosaženo žádného významného pokroku. To zvyšuje pravděpodobnost, že se případný summit v Pekingu v dohledné době neuskuteční.
- Agentura Fitch snížila úvěrový rating Francie z AA- na A+ a zároveň změnila výhled z „negativního“ na „stabilní“. Ocenění francouzských dluhopisů OAT reagovalo poklesem na sekundárním trhu.
- Novozélandský index PMI ve službách za srpen klesl na 47,5 bodu z červencových 48,9 bodu - úroveň, která znamená prohlubující se pokles v sektoru a 18. měsíc v řadě pod 50 bodů; historický průměr činí 52,9 bodu, přičemž podnikatelskou aktivitu táhne dolů inflace, vysoké sazby, slabá poptávka a politická a nákladová nejistota.
- Futures na evropské indexy naznačují mírně pozitivní zahájení dnešní hotovostní seance. Futures na index Euro Stoxx 50 se pohybují kolem 0,3 % poté, co samotný index zakončil páteční obchodování s mírným nárůstem o 0,1 %.
- Na devizovém trhu se dolarový index DXY drží na stabilní úrovni a volatilita zůstává omezená. Investoři očekávají klidné obchodování před intenzivním týdnem, ve kterém budou hrát klíčovou roli rozhodnutí a projevy centrálních bank.
- Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je připraven uvalit na Rusko přísné sankce, ale až poté, co podobné kroky přijmou všechny země NATO. Další podmínkou má být úplný odklon spojenců od dovozu ruské ropy.
- Samotný trh s energetickými komoditami si dnes ráno vede o poznání lépe. Cena ropy WTI roste o 0,85 %, stejně jako NATGAS.
- Zlato získává minimálně a zůstává v pásmu historických maxim.
- Dnešní makrokalendář zahrnuje údaje o německých velkoobchodních cenách za srpen a newyorský výrobní index za září. Trhy si také vyslechnou projevy představitelů ECB Schnabela, Rehna a guvernérky Christine Lagardeové.
