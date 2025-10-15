Ranní shrnutí (15.10.2025)

- Futures na hlavní indexy se po holubičích komentářích předsedkyně Fedu celosvětově odrážejí ode dna.
- Americký dolar oslabuje již druhou seanci v řadě, přičemž nejprudší ztráty zaznamenává vůči měnám rozvíjejících se trhů.
- Spotřebitelské ceny v Číně klesly výrazněji, než se očekávalo, zatímco jádrový index spotřebitelských cen dosáhl nejvyšší úrovně od února 2024.
- Wall Street uzavřela včerejší seanci se smíšenými výsledky. Eskalace napětí mezi Čínou a USA vedla k poklesu indexů Nasdaq (-0,75 %) a S&P 500 (-0,15 %), zatímco Dow Jones (+0,44 %) a Russell 2000 (+1,4 %) zaznamenaly zisky.
- Futures na hlavní indexy se odrážejí ode dna, když investoři při absenci zveřejnění významnějších makroekonomických údajů přesouvají svou pozornost na dnešní hospodářské výsledky podniků (včetně Morgan Stanley a ASML): USA100: +0,55 %, EU50: +0,4 %.
- Podle Jeroma Powella představuje prudké zpomalení zaměstnanosti rostoucí riziko pro americkou ekonomiku, což ponechává otevřenou možnost dalšího snížení úrokových sazeb. Předseda Fedu zároveň zdůraznil celkovou stabilitu americké ekonomiky a poznamenal, že přístup Fedu k datům mu umožňuje provádět měnovou politiku i v případě uzavření vlády.
- Donald Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích uvedl, že odmítnutí Číny nakupovat americké sójové boby je „ekonomicky nepřátelský akt“. Oznámil odvetná opatření, včetně omezení nákupu čínského kuchyňského oleje.
- Powellovy holubičí komentáře vedou k růstu v celém asijsko-pacifickém regionu, ačkoli napětí mezi USA a Čínou nadále omezuje sentiment. Největší zisky zaznamenávají japonské a čínské indexy(JP225: +1,6 %, CHN.cash: +0,9 %, HK.cash: +0,75 %).
- Spotřebitelské ceny v Číně v září meziměsíčně klesly výrazněji, než se očekávalo (-0,3 % m/m, konsenzus Bloomberg: -0,2 %, předchozí: -0,4 %), zatímco deflace PPI v souladu s očekáváním zpomalila (-2,9 % r/r, předchozí: -3,6 %). Největší pokles cen zaznamenaly především nejvolatilnější kategorie - potraviny a energie -, což kompenzovalo nárůst cen šperků a ostatního zboží. Deflační tlak odráží utlumenou spotřebitelskou poptávku, nadprodukci a nejistotu ohledně probíhajících obchodních jednání. Na druhé straně jádrový index spotřebitelských cen vzrostl o 1 %, což je nejvyšší hodnota od února 2024, a zmírnil tak celkový deflační tón údajů.
- Dolarový index klesá již druhou seanci v řadě (USDIDX: -0,2 %), přičemž nejvíce ztrácí vůči asijským měnám rozvíjejících se trhů (USDINR, USDTHB: -0,5 %), australskému dolaru (AUDUSD: +0,44 %) a jenu (USDJPY: -0,4 %). AUD je nejsilnější měnou G10 v prostředí návratu chuti k riziku. EURUSD roste o 0,15 % na 1,1625.
- Energetické komodity pokračují v poklesu: OIL -0,1 %, OIL.WTI -0,7 % a NATGAS -1,1 %.
- Zlato přidává dalších 1,1 % na 4190 USD za unci a překonává tak další rekordní hodnotu. V zelených číslech se obchoduje také stříbro (+1,4 % na 52,20 USD), platina (+1,5 %) a palladium (+0,5 %).
- Nálada na kryptoměnách zůstává smíšená: Bitcoin klesá o 0,6 % na 112 620 dolarů , Ethereum o 0,3 % na 4 110 dolarů, zatímco Solana roste o 1,6 %.
