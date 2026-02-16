Ranní shrnutí (16.02.2026)

Dnešní seance bude jedinečná, protože kvůli státním svátkům v Číně, USA a Kanadě se nebude konat žádná seance na hotovostních trzích, což může výrazně snížit volatilitu pozorovanou na mnoha trzích.
Zajímavé je, že přestávka v Číně potrvá až do konce týdne kvůli oslavám lunárního nového roku.
Z tohoto důvodu byla dnes volatilita na asijských trzích velmi nízká. V současné době je japonský Nikkei v plusu o 0,02 %, zatímco indický Nifty 50 je v plusu o 0,2 %.
Tento týden zůstane dolar v centru pozornosti a trh bude reagovat na narativ „vyrovnání USD“, přičemž Credit Agricole očekává spíše konsolidaci než výrazné pohyby, pokud nedojde k jasnému oslabení dat nebo k holubičím signálům ze strany Fedu. Mezi klíčové publikace budou patřit: prosincový jádrový PCE, předběžný PMI za únor, zápis z jednání FOMC a prosincová zpráva TIC, která ukáže, zda zahraniční poptávka po amerických dluhopisech a akciích začala slábnout. Dalším zdrojem volatility, který není v kalendáři, by mohlo být potenciální rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech, které je naplánováno na 20. února. Všechny tyto faktory znamenají, že konec týdne by mohl přinést zvýšenou volatilitu USD a výnosů státních dluhopisů, zejména pokud se data a rozhodnutí budou lišit od konsensu.
Dnes však na devizovém trhu nejlépe performuje australský dolar. Zvýšený pokles je pozorován u japonského jenu.
Jen oslabil po zveřejnění dat, protože růst HDP pouze o 0,2 % v ročním vyjádření (0,1 % meziměsíčně) jasně zaostal za očekáváními, což potvrdilo křehkost oživení a slabost exportu a investic. Tato kombinace – mírný růst a stále vysoká inflace – na jedné straně nedává Japonské centrální bance prostor pro agresivní zpřísnění měnové politiky a na druhé straně posiluje názor, že politika zůstane déle beze změny, což trh interpretuje jako negativní pro jen. Kromě toho dnešní setkání premiérky Takaichiho a guvernéra Uedy vyvolává obavy, že vláda bude tlačit na opatrnost v normalizaci, což také tlačí na měnu.
Sektor služeb na Novém Zélandu pokračuje v růstu (PSI 50,9 – index podnikatelského sentimentu), ale tempo se zpomaluje, zaměstnanost a zásoby klesají, což naznačuje opatrnost firem a tlumí optimismus ohledně NZD. Meziroční pokles výdajů měřený transakcemi platebními kartami v lednu o 1,1 %, navzdory mírnému meziročnímu nárůstu, potvrzuje sezónní slabost spotřeby po svátcích, což omezuje očekávání ohledně snížení úrokových sazeb a podporuje mírnou stabilizaci ekonomiky.
Na trhu s kovy si špatně vedou jak stříbro, které kleslo o 1,2 %, tak zlato, které kleslo o 0,83 %.
Největší poklesy však zaznamenává NATGAS, kde investoři opět reagují na nadprůměrné teploty v 8-14 denní předpovědi. Ceny této komodity již klesly o téměř 7 %.
Bitcoin ztrácí 1 % a obchoduje se poblíž 68 000 USD.
Mapa volatility na devizovém trhu v současné době. Zdroj: xStation
NZDUSD: Prudké poklesy po holubičím postoji RBNZ 🎙️📄
Denní shrnutí: Trh hledá směr, ropa a kovy pod tlakem
Zlato ztrácí 2,5 % kvůli jednáním USA–Írán a silnějšímu dolaru 📉 ANZ zvyšuje výhled
Ropa -2 % kvůli Íránu 🛢️
