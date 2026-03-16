Ranní shrnutí (16.03.2026)

- Americké akciové indexy mažou část výprodeje z minulého týdne, skutečné oživení ale nadále ohrožují nové události v Íránu (US500: +0,4 %, US2000: +0,6 %).
- Brent přidává další 1 % a pohybuje se poblíž 105 USD po útoku na ostrov Chárg, přes který proudí 90 % íránského exportu. Celosvětově bylo uvolněno přibližně 400 milionů barelů rezerv, zatímco globální denní poptávka činí zhruba 100 milionů barelů. Trump tlačí na NATO a Čínu, aby podpořily „hlídkování“ v Hormuzském průlivu, a Si Ťin-pchingovi hrozí zrušením dubnového summitu. Útok dronem na palivové nádrže v Dubaji navíc vedl k pozastavení letů. Trump také zdůraznil, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud nepodpoří USA v postupu vůči Íránu.
- Íránský velvyslanec v Rijádu vyzval k „vážnému přehodnocení“ regionálních vztahů a kritizoval spoléhání na externí mocnosti během války s USA a Izraelem. Od 28. února bylo v regionu zaznamenáno více než 2 000 útoků, Teherán ale popírá útoky na saúdskou ropnou infrastrukturu. Rijád prohlašuje, že jeho území nebude využito k agresi, navzdory rostoucí frustraci států Perského zálivu, které se ocitají uprostřed konfliktu.
- Asijské akciové trhy zahájily nový týden převážně poklesem pod tlakem cen ropy, které se drží nad 100 USD, i když kupci ke konci seance část ztrát umazali. Nikkei 225 odepsal asi 0,1 % poté, co na denním minimu ztrácel 1,2 %, a Shanghai Composite klesl zhruba o 0,4 % navzdory pozitivním datům o čínské průmyslové výrobě. KOSPI se odrazil od denního minima a aktuálně roste o 1,2 %.
- Čínská ekonomika vstoupila do roku 2026 optimisticky. Průmyslová výroba vzrostla o 6,3 % při odhadu 5,3 % a maloobchodní tržby se zvýšily o 2,8 % při odhadu 2,6 %. Investice do fixních aktiv vzrostly o 1,8 % a přerušily předchozí klesající trend. Tento optimismus ale tlumí míra nezaměstnanosti na úrovni 5,3 % a další pokles investic do nemovitostí o 11,1 %. Eskalace války v Íránu destabilizuje obchod i ceny energií, což může Peking přimět k odložení plánovaného snižování úrokových sazeb.
- Novozélandský sektor služeb se v únoru vrátil do kontrakce. Index PSI klesl na 48,0 bodu a ukončil krátké období oživení. Negativní sentiment na úrovni 56,4 % je poháněn dopady inflace a slabou poptávkou. Výsledek je zklamáním, zejména ve srovnání s optimistickými daty z výrobního sektoru zveřejněnými dříve.
- Dollar Index zůstává z velké části beze změny. Hlavním zdrojem volatility na FX trhu jsou měny Antipodů, které se odrážejí po obnoveném tlaku na pokles na konci minulého týdne (AUDUSD, NZDUSD: +0,25 %). EURUSD se obchoduje do strany na úrovni 1,1427.
- Stříbro oslabuje o 0,8 % na 80 USD za unci, zatímco zlato mírně ztrácí 0,05 % a obchoduje se na úrovni 5 025 USD. Platina a palladium naopak rostou přibližně o 1,1 %.
- Bitcoin pokračuje v pozvolném oživení a přidává 1,5 % na 73 800 USD, zatímco Ethereum roste o další 3,8 % na 2 270 USD.
