Ranní shrnutí (17.10.2024)

Ropa (OIL.WTI) pokračuje v poklesu, za kterým stojí slabé výhledy do budoucna a deeskalace blízkovýchodního konfliktu. Ceny ropy dnes klesají o téměř 0,80 % a opět testují úrovně podpory kolem 70 USD za barel.

Čína ve čtvrtek oznámila nový plán stimulace trhu s nemovitostmi. Ministr pro bydlení Ni Hong na brífinku uvedl, že Čína do konce roku rozšíří bílý seznam realitních projektů a urychlí poskytování bankovních úvěrů na tyto nedokončené stavby na 4 biliony jüanů (561,8 mld. USD). Celkem již bylo developerům schváleno 2,23 bilionu jüanů ve formě úvěrů, přičemž do konce roku 2024 by se tato částka měla zdvojnásobit na 4 biliony jüanů.