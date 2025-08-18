Ranní shrnutí (18.08.2025)

- Ačkoli pátek skončil korekcí na Wall Street (S&P 500: -0,3 %, Nasdaq: -0,4 %, Russell 2000: -0,55 %, DJIA: +0,1 %), indexové futures začínají týden s mírným optimismem (US500: +0,1 %, EU50: +0,1 %).
- Páteční setkání Trumpa a Putina nepřineslo žádný průlom ve válce na Ukrajině. Zdroje uvádějí, že Putin požaduje plnou kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí výměnou za „souhlas“ s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu ve stylu NATO. Podle Trumpa „Zelenskyj, pokud chce, může válku okamžitě ukončit nebo pokračovat v boji“.
- Trh se nyní soustředí na dnešní plánované setkání Trumpa a Zelenského. Očekává se, že ukrajinského prezidenta v Bílém domě doprovodí evropští lídři, aby se neopakovala napjatá atmosféra únorového setkání.
- Obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro kritizoval Indii za dovoz ruské ropy s tím, že by se země měla chovat více jako strategický partner USA.
- V asijsko-pacifickém regionu převládá optimismus, který je poháněn hlavně Trumpovým rozhodnutím odložit zvýšení cel na dovoz ruské ropy do Číny. Největší zisky zaznamenává Indie (Nifty 50: +1,1 %) poté, co premiér Modi oznámil snížení spotřebních daní. Růst táhnou výrobci automobilů a elektroniky. Čínský HSCEI (CHN.cash: +1 %), Hang Seng (HK.cash: +0,75 %), japonský Nikkei 225 (JP225: +0,7 %) a australský S&P ASX 200 (AU200.cash: +0,6 %) také obchodují výše.
- Na devizovém trhu zůstává volatilita relativně omezená. Největší pohyby zaznamenávají měny protinožců (AUDUSD: +0,2 %, NZDUSD: +0,3 %), které se zotavují díky snížené nejistotě po summitu Trumpa a Putina a rozhodnutí o clech na čínské dovoz. NZD navíc podporují očekávání mírného snížení úrokových sazeb ve středu (o 25 bazických bodů). Dolarový index (USDIDX) a EURUSD (1,17) jsou beze změny, zatímco japonský jen zaostává (USDJPY: +0,15 %).
- Ropa futures zůstává pod tlakem (OIL: -0,3 %, OIL.WTI: -0,35 %), i když ceny již částečně kompenzovaly ztráty z počátku seance.
- Zlato vzrostlo o 0,35 % na 3 345 USD za unci, zatímco stříbro vzrostlo o 0,15 % na 38,06 USD za unci.
- Kryptoměny zůstávají pod tlakem: Bitcoin klesl o 1,9 % na 115 450 USD, zatímco Ethereum oslabilo o 3,9 % na 4 295 USD.
