Ranní shrnutí (19.02.2026)

- Seance v asijsko-pacifickém regionu probíhá v klidném sentimentu. Pohyby většiny indexů se pohybují v pásmu +/- 0,50 %. Japonský JP225 roste o 0,02 %, singapurský SG20cash přidává 0,88 % a australský AU200.cash posiluje o 0,55 %.
- Australský dolar patří dnes mezi silnější měny G10 a po solidních datech z trhu práce posílil, což zvýšilo očekávání možného zvýšení sazeb RBA v březnu. Pár AUDUSD vzrostl o 0,25 % na 0,7070, následně však část zisků korigoval.
- Zaměstnanost v lednu vzrostla o 17,8 tis., což samo o sobě nepředstavuje výrazně silný výsledek. Míra nezaměstnanosti však zůstala na 4,1 %, tedy pod očekáváním, a počet odpracovaných hodin vzrostl o 0,6 %.
- Nezaměstnanost nyní klesá čtyři měsíce v řadě — podobný vývoj byl naposledy zaznamenán před cyklem zpřísňování v roce 2022.
- Japonské objednávky strojírenských zařízení bez volatilních položek vzrostly o 19,1 % m/m a 16,8 % y/y, což výrazně překonalo očekávání. Oživení následovalo po prudkém poklesu v listopadu, což naznačuje, že předchozí slabost byla dočasná. Investiční dynamika podporuje očekávání pokračujícího hospodářského růstu.
- Silnější investiční data posilují růstový příběh a podporují japonské akcie. Příliv zahraničního kapitálu do japonských akcií se v poslední době zrychlil.
- Dvě třetiny japonských společností vyjádřily obavy ohledně fiskální disciplíny pod vedením premiérky Takaichi. Navrhované daňové úlevy a výdajové plány zneklidnily dluhopisový trh a vedly k růstu výnosů. Firmy se obávají oslabení jenu a vyšších nákladů na financování.
- Zápis z lednového zasedání FOMC odstranil explicitní zmínku o dosažení 2% inflačního cíle do roku 2028. Analytický tým Fedu nyní hodnotí inflaci jako mírně vyšší oproti prosincovým projekcím. Tato změna signalizuje větší nejistotu ohledně „poslední míle“ v boji s inflací. Trhy to mohou interpretovat jako potvrzení scénáře „vyšší sazby po delší dobu“.
- Zápis z FOMC potvrzuje, že Jerome Powell zůstane předsedou do formálního schválení jeho nástupce. Proces potvrzení Kevina Warshe může být z politických důvodů v Senátu zpožděn.
- Podle zpráv je americká armáda připravena na případné údery proti Íránu, ačkoli konečné rozhodnutí dosud nepadlo. Situace zůstává dynamická a politicky citlivá.
Denní shrnutí: Nejvyšší soud zastavil Trumpova cla – ale na jak dlouho?
Tři trhy ke sledování příští týden (20.02.2026)
Trump vystoupí s projevem k rozhodnutí Nejvyššího soudu o clech za 12 minut 💡
Zklamání pro Trumpa, odolnost pro ostatní: Pravda o HDP USA 🇺🇸
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.