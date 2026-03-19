Ranní shrnutí (19.03.2026)

- Bank of Japan ponechala úrokové sazby beze změny na 0,75 % (poměrem hlasů 8–1). Jeden člen hlasoval pro zvýšení sazeb, což naznačuje více jestřábí směr uvnitř banky. BOJ se stále přiklání k utahování měnové politiky, ale kvůli globální nejistotě zůstává opatrná.
- Bank of England by měla ponechat úrokové sazby na 3,75 % navzdory rostoucím inflačním rizikům. Trh se posunul od očekávání snižování sazeb k nacenění možného zvýšení sazeb později v roce 2026. Inflace by se mohla znovu zvýšit na přibližně 3 % nebo výše. Tvůrci měnové politiky pravděpodobně zůstanou opatrní kvůli slabému ekonomickému růstu.
- Spojené státy zvažují plán na pojištění obchodních lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Plavidla by si musela zakoupit pojištění prostřednictvím Development Finance Corporation, případně ve spolupráci se soukromým pojistitelem Chubb, aby měla nárok na doprovod námořnictva USA.
- Ceny ropy rostou o 2,80 % na 108 USD za barel, zatímco zlato klesá o 0,35 % na 4 800 USD za unci.
- Podle zpráv se USA připravují na vojenskou operaci zaměřenou na zajištění Hormuzského průlivu. Do regionu mohou být nasazeny jednotky jako USS Tripoli a operace by mohly trvat několik týdnů. Podporu mohou poskytnout státy Perského zálivu a Izrael. Takový zásah by zároveň představoval výraznou eskalaci konfliktu.
- Diplomatické napětí na Blízkém východě se zjevně zhoršilo — Katar vyhostil íránské diplomaty a Saúdská Arábie zostřila svou rétoriku.
- Asijské akciové trhy prudce klesají, přičemž japonský Nikkei ztrácí více než 3,0 % po slabé seanci na Wall Street. Čínské indexy odepisují mezi 1,50–2,00 %. Nálada na trzích zůstává křehká kvůli eskalujícím geopolitickým tensioním.
- Data z trhu práce v Austrálii ukázala silný růst zaměstnanosti, ale také zvýšení nezaměstnanosti na 4,3 %. Navzdory smíšeným datům zůstává postoj RBA jestřábí. Centrální banka se soustředí na inflační rizika plynoucí z vyšších cen energií. Trh stále očekává další zvýšení sazeb.
- RBA varovala, že konflikt na Blízkém východě by mohl vyvolat významný globální šok. Mezi hlavní rizika zařadila prudký výprodej aktiv, růst inflace a tlak na veřejné finance.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.