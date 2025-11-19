Ranní shrnutí (19.11.2025)

- Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu většinou klesaly: Japonský Nikkei 225 klesl o 0,12 %, hongkongský Hang Seng o 0,45 %, Shanghai Composite zůstal prakticky beze změny a australský S&P/ASX 200 zaznamenal mírný pokles.
- Futures kontrakty založené na evropských a amerických indexech zároveň naznačují mírný pokles, který je však více patrný u evropských futures než u jejich amerických protějšků.
- Údaje od protinožců ukázaly smíšené signály z ekonomiky: Novozélandský index cen výrobců (PPI) zaostal za očekáváním, zatímco růst mezd v Austrálii byl v souladu s prognózami a vykazoval mírný růst, ale s určitým oslabením dynamiky mezd v soukromém sektoru.
- Měny si v atmosféře averze k riziku vedly různě, přičemž nejhůře si v současnosti vedly australský dolar (AUD) a novozélandský dolar (NZD). Na druhé straně trh v současné době vysoce oceňuje jen a euro.
- Japonská premiérka Sanae Takaičiová oznámila stimulační balíček v hodnotě více než 20 bilionů jenů, podpořený rozsáhlým dodatečným rozpočtem, což vyvolalo naléhavou potřebu hospodářsko-politických opatření.
- Guvernér Bank of Japan Ueda se sešel s klíčovými ministry financí, aby projednal hospodářskou situaci a výhled politiky, zejména s ohledem na prudký pokles hodnoty jenu.
- Navzdory rostoucím výnosům státních dluhopisů a krátkodobému posílení jenu se vrátilo napětí v souvislosti se zprávami, že Čína může znovu zavést zákaz dovozu japonských mořských plodů, což způsobilo napětí ve vzájemných vztazích.
- Spojené státy a Saúdská Arábie oznámily řadu klíčových dohod týkajících se obrany, obchodu, technologií a strategické spolupráce. Rijád má v úmyslu nakoupit přibližně 300 amerických tanků a v budoucnu i stíhačky F-35, což by mělo posílit americký zbrojní průmysl a bezpečnostní vazby mezi zeměmi. Obě země rovněž podepsaly dohody o jaderné spolupráci, kritických surovinách a umělé inteligenci, čímž rozšířily své hospodářské a technologické partnerství.
- Prezident Trump naznačil, že svého kandidáta na post předsedy Federálního rezervního systému již pravděpodobně vybral, ačkoli jeho jméno neprozradil. Ministr financí Scott Bessent vede pohovory s kandidáty a očekává se, že Trumpovi brzy představí finalisty. Mezi potenciálními nástupci Jeroma Powella jsou ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett a bývalý člen představenstva Fedu Kevin Warsh.
- Ropa WTI dnes klesá o 0,2 % poté, co včerejší údaje z průzkumu API ukázaly větší než očekávaný nárůst zásob ropy v USA.
- Drahé kovy dnes znovu získávají půdu pod nohama a dnes ráno se silně odrazily ode dna. Ceny zlata rostou o 0,67 %, zatímco stříbro přidává 1,42 %.
- To samé se však nedá říci o kryptoměnách, kde jsme svědky návratu k poklesu. Bitcoin opět testuje psychologickou bariéru 90 000 USD, po včerejším poklesu se kryptoměně podařilo udržitelným způsobem vyrazit vzhůru.
- Čemu věnovat během dnešní seance zvláštní pozornost? Účastníci trhu budou pozorně sledovat hospodářské výsledky společnosti Nvidia, které napoví o vývoji technologického sektoru, údaje o inflaci ve Spojeném království a signály o měnové politice z komentářů bankéřů, jakož i zápis z posledního zasedání FOMC ve Spojených státech.
- Investoři mohou také sledovat jakýkoli vývoj týkající se pokroku Japonska v oblasti ekonomických stimulů a geopolitické zprávy související s Ukrajinou jako potenciální rizikové faktory ovlivňující náladu na světových trzích.
