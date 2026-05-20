Ranní shrnutí (20.05.2026)

🌍 Geopolitika
- Írán / USA: Trump v úterý uvedl, že USA mohou být nuceny znovu zaútočit na Írán. Stalo se tak den poté, co odvolal plánovaný útok po obdržení íránského mírového návrhu. Írán naopak předložil návrh požadující válečné reparace a stažení amerických jednotek. Hormuzský průliv zůstává fakticky uzavřený.
- Globální diplomacie: Xi Jinping dnes v Pekingu hostí Vladimira Putina, méně než týden po Trumpově ostře sledované návštěvě Číny. Japonská premiérka Takaichi uzavírá summit v Soulu, indický premiér Modi je v Římě a maďarský premiér Magyar absolvuje svou první zahraniční návštěvu v Polsku.
📊 Ekonomika a centrální banky
- Fed: Guvernérka Paulson z filadelfského Fedu uvedla, že současná politika je vhodná. Dodala však, že trhy správně započítávají další růst sazeb nebo delší pauzu. V následných komentářích popsala rizika jako „mimořádně zvýšená“ a výslovně připustila zvýšení sazeb, pokud růst překročí potenciál. Dnes večer budou zveřejněny zápisy z dubnového zasedání Fedu, které ukazují největší rozkol v hlasování od roku 1992.
- ECB: Kocher, předseda Rady guvernérů, v televizi uvedl, že zvýšení sazeb na červnovém zasedání (11. června) je nevyhnutelné, pokud Hormuzský průliv zůstane uzavřený. Nagel poznamenal, že ECB může být v červnu nucena jednat kvůli energetickému šoku způsobenému Íránem.
- PBOC / Čína: Čínská centrální banka ponechala sazby LPR beze změny již 12. měsíc v řadě (1letá: 3,00 %, 5letá: 3,50 %). PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8397, výrazně nad tržním odhadem 6,8072.
- Spojené království: Dnes bude zveřejněna dubnová zpráva o CPI. Odhady naznačují, že meziroční inflace klesne z 3,3 % na 3,0 %. Efekt srovnávací základny mimo jiné souvisí s chybou v datech Ministerstva dopravy za rok 2025 a prudkým růstem vodného před rokem. To však nemění základní inflační trend. Guvernér Bailey dnes vypovídá před parlamentním Výborem pro finance.
📉 Trhy — obecný sentiment
- Výnos amerických 10letých dluhopisů vzrostl na 16měsíční maximum 4,687 %, zatímco 30leté dluhopisy dosáhly 5,198 %. To je úroveň nevídaná od roku 2007. Globální dluhopisový trh zažívá prudký výprodej tažený obavami z inflace. Futures na evropské indexy naznačují otevření kolem -0,5 %.
- Wall Street zakončila včerejší seanci pod tlakem. S&P 500 (US500) klesl o 0,06 %, zatímco Nasdaq (US100) zůstal téměř beze změny (+0,01 %). Evropské indexy: DAX (DE40) v premarketu -0,23 %, EU50 -0,35 %, UK100 -0,31 %.
🌏 Asie
- Nikkei 225 (JP225) dnes klesá o 1,6 %, KOSPI o 2 % a index MSCI Asia-Pacific bez Japonska o 0,7 %. Asijské indexy zaznamenávají čtvrtou ztrátovou seanci v řadě pod tlakem rostoucích výnosů dluhopisů.
- Čínské blue chips (CSI300) klesají o 0,4 %, zatímco Hang Seng odepisuje 0,7 %. Akcie Samsung Electronics klesají poté, co více než 47 000 zaměstnanců oznámilo stávku na čtvrtek po selhání mediačních jednání v Soulu.
💱 Měny
- Paradoxně je JPY aktuálně nejsilnější hlavní měnou. USD/JPY se však drží stabilně na 158,94–158,95, těsně pod psychologickou úrovní 159. Dolar zde posiloval 7 seancí v řadě a zvrátil tak zhodnocení jenu po intervenci z 30. dubna.
- EUR/USD klesá na 1,1599, nejníže od 8. dubna. GBP/USD je na 1,3394. Dolar zůstává poblíž 6týdenních maxim vůči koši měn (USDIDX: 99,29). Australský a novozélandský dolar (AUD, NZD) a kanadský dolar (CAD) patří mezi nejslabší měny dne.
🛢️ Komodity
- Ropa Brent zůstává nad 110 USD/barel (111,07 USD, -0,2 %), zatímco WTI je na 103,69 USD (-0,28 %). Soukromá zpráva API ukázala pátý týdenní pokles zásob ropy v řadě, a to o 9,1 mil. barelů. Zásoby benzínu klesly o 5,8 mil. barelů. Dnes v 16:30 bude zveřejněna klíčová zpráva EIA, která může posílit příběh o zpřísňující se nabídce.
- Ve svém býčím scénáři Citi předpovídá ropu Brent v krátkodobém horizontu na 150 USD. Poukazuje na to, že trh podceňuje riziko výpadků dodávek. Za zmínku však stojí, že dva čínské supertankery přepravující 4 mil. barelů ropy z Blízkého východu opustily Hormuzský průliv po více než dvou měsících čekání. Jde o první takový pohyb po dlouhé době.
- Zlato klesá o 0,22 % na přibližně 4 471 USD za unci, nejníže od konce března. Tlak vyvíjí posilující dolar. Stříbro roste o 0,31 % na 73,83 USD.
🏢 Společnosti
- NVIDIA (NVDA): Dnes po uzavření obchodování na Wall Street zveřejní výsledky za Q1 2026. Očekávané tržby: přibližně 79 mld. USD (+80 % r/r). Tržní opce implikují pohyb tržní kapitalizace přibližně o 350 mld. USD.
- Target (TGT): Výsledky za Q1 budou zveřejněny před otevřením trhu. Očekávaný EPS: 1,46 USD, tržby: 24,64 mld. USD. Společnost prochází restrukturalizací pod novým CEO Fiddlekem. Do čela dodavatelského řetězce jmenovala bývalého ředitele Walmartu. Akcie za posledních pět let klesly o více než 40 %, letos však rostou o 30 %.
- Marks & Spencer (MKS.UK), TJX, Lowe's: Zprávy o tržbách budou zveřejněny dnes před otevřením trhů v Evropě a USA. Walmart (WMT) a Ralph Lauren (RL) zveřejní výsledky zítra před otevřením trhu.
₿ Kryptoměny
- Bitcoin roste o 0,25 % na přibližně 77 005–77 209 USD. Pohyb je vzhledem k volatilitě na tradičních trzích mírný. BTC se drží nad 77 tis. USD navzdory globálnímu risk-off sentimentu.
🔑 Na co dnes čekáme?
- Dnešní evropské seanci budou dominovat výsledky NVIDIE po uzavření Wall Street. Půjde o klíčový katalyzátor pro celý technologický sektor a oblast AI. Dříve se pozornost zaměří na britské CPI kolem 08:00, výpověď guvernéra Baileyho a zprávu EIA v 16:30. Večer budou zveřejněny zápisy Fedu. Trhy budou hledat signály ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb. S výnosy 10letých amerických dluhopisů na úrovních nevídaných déle než rok a napjatou geopolitickou situací mohou být výsledky NVIDIE jediným faktorem schopným zvrátit negativní sentiment.
