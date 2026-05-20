Trumpovy sliby už trhu nestačí ⚠️ Zemědělci čekají na skutečné čínské nákupy 🌾

- Americká pšenice ve středu klesla až o 1 % po předchozím růstu téměř o 5 %.
- Čína zatím nepotvrdila americké tvrzení o nákupech za 17 miliard USD ročně do roku 2028.
- Nejistota zasáhla i další zemědělské komodity, zejména sóju a kukuřici.
- Trh bude čekat na konkrétní čínské objednávky, které by mohly potvrdit skutečný dopad dohody.
Americké futures na pšenici dnes vedly pokles na trhu s obilninami. Sentiment se zhoršil poté, co Čína zatím oficiálně nepotvrdila oznámení administrativy Donalda Trumpa o plánovaných nákupech amerických zemědělských produktů v hodnotě miliard dolarů.
Benchmarkové kontrakty na pšenici odepsaly až 1 %, a částečně tak korigovaly prudký růst z předchozích dvou seancí, kdy posílily téměř o 5 %. Výrazněji ztrácely zejména odrůdy tvrdé červené ozimé pšenice. Slabší vývoj se projevil také u futures na sóju a kukuřici, což ukazuje, že nejistota zasáhla širší zemědělský trh.
Pšenice na začátku týdne výrazně rostla po oznámení Bílého domu, podle kterého měla Čína souhlasit s nákupem amerických zemědělských produktů v hodnotě nejméně 17 miliard USD ročně až do roku 2028. Tato částka měla navazovat na počáteční závazek týkající se nákupů sóji a přišla po jednání mezi prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu.
Trh však rychle vystřízlivěl. Čínské ministerstvo obchodu dnes pouze uvedlo, že mezi oběma zeměmi byl stanoven jakýsi orientační cíl s cílem rozšířit oboustranný zemědělský obchod. Konkrétní částku 17 miliard USD ale čínská strana nezmínila. Právě absence jasného potvrzení z Pekingu zvýšila nervozitu investorů a vyvolala pochybnosti, zda budou oznámené nákupy skutečně realizovány v deklarovaném rozsahu.
Podle Tobina Goreyho ze společnosti Cornucopia Agri Analytics trh nyní nechce spoléhat pouze na politické sliby. Pro ceny obilnin je klíčové, aby se závazky začaly promítat do konkrétních objednávek a fyzických dodávek. Jinými slovy, obchodníci chtějí vidět skutečný tok nákupů, nikoli pouze rámcová prohlášení.
Vývoj zároveň ukazuje, jak citlivý zůstává zemědělský trh na vztahy mezi Washingtonem a Pekingem. Čína je pro americké zemědělce jedním z nejdůležitějších odběratelů a jakákoli nejistota kolem obchodních dohod se rychle promítá do cen futures. Pokud by Peking oficiálně potvrdil rozsáhlejší nákupy, mohlo by to cenám obilnin znovu dodat podporu. Naopak další mlčení nebo nejasné formulace mohou udržovat tlak na pšenici, sóju i kukuřici.
Z pohledu investorů je nyní důležité sledovat, zda Čína zveřejní konkrétní objemy nebo harmonogram nákupů. Bez těchto detailů může být nedávný růst cen pšenice vnímán spíše jako reakce na politický optimismus než jako začátek trvalejšího býčího trendu.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice se obchoduje kolem úrovně 664,13 USD a po předchozím růstu z oblasti přibližně 609 USD postupně ztrácí dynamiku. Trh se stále drží v horní části předchozího růstového rozpětí, ale aktuální cenový vývoj ukazuje na opatrnost kupců a sílící snahu prodejců stlačit cenu níže.
Důležitou oblastí je nyní pásmo kolem Fibonacciho úrovně 0,236 na ceně 669,39 USD, které se pšenici nedaří přesvědčivě překonat. Právě zde se v posledních hodinách vytváří krátkodobý tlak na cenu. Pokud by se trh dokázal vrátit nad tuto oblast, mohl by znovu otestovat zónu kolem 680 USD, kde se nachází předchozí lokální maxima.
Naopak nejbližší podpora leží u Fibonacciho úrovně 0,382 na ceně 658,02 USD. Její prolomení by mohlo otevřít prostor k poklesu směrem k 648,82 USD, kde se nachází úroveň 0,5. Ještě významnější support se nachází v oblasti 637–639 USD, kde se Fibonacciho úroveň 0,618 překrývá s dříve respektovanou cenovou hladinou kolem 637,49 USD. Právě tato zóna může být pro kupce důležitá, protože zde trh v minulosti opakovaně reagoval.
Zdroj: xStation5
