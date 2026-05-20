Libra klesá po relativně slabém údaji CPI ⏰

Britský Úřad pro národní statistiku (ONS) dnes zveřejnil údaje o inflaci za duben 2026, které trhy pozitivně překvapily, alespoň z pohledu boje proti inflaci. Meziroční CPI klesl na 2,8 %, zatímco tržní konsenzus čekal 3,0 % a březnová hodnota činila 3,3 %. Jde o nejnižší úroveň CPI od března 2025, což přibližuje inflaci zpět k 2% cíli Bank of England.
Za pozornost stojí zejména zpomalení jádrové inflace (Core CPI) na pouhých 2,5 % meziročně. Jde o nejnižší hodnotu od července 2021, výrazně pod očekáváním 2,6 % a výrazně níže než březnových 3,1 %. Inflace ve službách, která je pro Bank of England klíčovým ukazatelem, prudce klesla na 3,2 % z předchozích 4,5 %. Překonala tak i tržní očekávání 3,5 %. Oba tyto údaje otevírají prostor pro další uvolňování měnové politiky ze strany Bank of England.
Hlavním faktorem, který tlačil inflaci dolů, byly účty za energie. Snížení cenového stropu ze strany Ofgem a vládní opatření zaměřená na snížení jednotkových nákladů vedly k meziměsíčnímu poklesu cen elektřiny o 8,4 % a plynu o 4,4 %. Šlo zdaleka o největší negativní příspěvek ke změně meziroční míry CPIH mezi březnem a dubnem 2026. Na druhé straně zůstaly pohonné hmoty silným proinflačním faktorem. Benzín zdražil o 16,6 pence za litr a nafta až o 31,3 pence, čímž dosáhly nejvyšších úrovní od listopadu 2022, respektive července 2022.
Významná jsou také data PPI, která ukazují na rostoucí nákladové tlaky v dodavatelském řetězci. Inflace výstupních cen výrobců vzrostla na 4,0 % meziročně oproti očekávání 3,0 %, zatímco vstupní PPI vzrostl až na 7,7 % meziročně oproti konsenzu 6,3 %. To může znamenat, že část nákladových tlaků z výrobního sektoru se v dalších měsících se zpožděním přenese na spotřebitele.
Reakce na devizovém trhu byla jednoznačná. Britská libra po zveřejnění dat výrazně oslabila a měnový pár GBP/USD se propadl pod úroveň 1,3381. Tím prorazil support a vytvořil svíčku s dlouhým spodním stínem. Všechny tři EMA (50, 100 a 200) se sbíhají v oblasti 1,3394–1,3397, čímž vytvářejí silnou rezistenční zónu nad aktuálními cenami. RSI klesl k úrovni přibližně 37, což signalizuje rostoucí prodejní tlak, ale zatím ne jednoznačně přeprodaný trh.
Trhy tato data vyhodnotily jako zelenou pro Bank of England, aby urychlila cyklus snižování úrokových sazeb. To přímo snižuje atraktivitu libry.
