Ranní shrnutí (21.11.2025)

- Po silném otevření trhu americké indexy rychle ztratily dynamiku a den uzavřely výrazným poklesem. Index S&P 500 klesl o 1,55 %, zatímco Nasdaq 100 se propadl o 2,2 %, což tvrdě zasáhlo zejména technologický sektor. Počáteční nadšení po velmi dobrých výsledcích společnosti Nvidia a rostoucím očekávání nových řešení umělé inteligence, jako je Gemini 3, netrvalo dlouho. Společnost Nvidia zpočátku posílila o 6 %, ale nakonec uzavřela seanci poklesem o přibližně 3 %, což odráželo náhlou změnu nálady na trhu.
- Nejnovější makroekonomické údaje dále zdůraznily opatrný přístup Federálního rezervního systému k případnému prosincovému snížení sazeb. V září přibylo 119 000 nových pracovních míst, což je více než dvojnásobek očekávaných 50 000, zatímco počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly na 220 000 oproti prognóze 230 000.
- Tyto solidní údaje potvrzují odolnost trhu práce a zároveň snižují tlak na rychlé uvolnění měnové politiky. Proto představitelé Fedu vyzývají k opatrnosti a varují, že předčasné snížení sazeb by mohlo udržet nebo dokonce znovu vyvolat inflační tlaky.
- Japonská vláda schválila rozsáhlý stimulační balíček v hodnotě 21,3 bilionu jenů, tj. přibližně 135 miliard amerických dolarů, což představuje největší program od pandemie COVID-19. Tato rozhodnutí však vyvolala na finančních trzích obavy vzhledem k rozsahu příslušného dluhu.
- Na forexovém trhu se japonský jen stabilizoval kolem úrovně 157,10 USD/JPY a po zprávě o schválení rozsáhlého stimulačního balíčku japonskou vládou mírně posílil. Ostatní hlavní měny zůstaly v úzkém obchodním rozpětí.
- Inflace v Japonsku zůstává nad 2 %, přičemž jádrový index CPI dosahuje 3,0 %, celkový index CPI rovněž 3,0 %, a index CPI bez potravin a energií dosahuje 3,1 %.
- V listopadu Japonsko zaznamenalo smíšené hodnoty indexu PMI. Výrobní sektor zůstal pátý měsíc po sobě v kontrakci na úrovni 48,8 bodu, což je zlepšení z hodnoty 48,2 bodu, zatímco sektor služeb se udržel na stabilní úrovni 53,1 bodu.
- Guvernér Bank of Japan Ueda zdůraznil rostoucí možnost zvyšování sazeb s tím, že inflace zůstává nad cílovou hodnotou kolem 3 % a ekonomické prognózy se zlepšují.
- Na asijsko-pacifických akciových trzích převládá klesající trend a hlavní indexy ztrácejí hodnotu. Japonský Nikkei 225 klesl o 2,4 %, hongkongský Hang Seng o 2,1 %, Shanghai Composite o 1,9 % a australský S&P/ASX 200 o 1,6 %, čímž dosáhl nejnižší úrovně za posledních pět měsíců.
- Čínská lidová banka (PBOC) stanovila dnešní referenční kurz USD/CNY na 7,0875, což je pod prognózou 7,1154.
- Na trhu kryptoměn pokračuje korekce. Bitcoin klesl o zhruba 3 % a další hlavní kryptoměny ho následují, včetně Etherea, které se propadlo o více než 3,5 %. Náladu na trhu oslabily také zprávy o tom, že další velryba uzavřela značnou část svých pozic, což trh dále oslabilo.
- Ve Spojených státech byly v souvislosti s pašováním čipů Nvidia obviněny čtyři osoby, což podnítilo debatu o kontrole dodavatelského řetězce polovodičů.
