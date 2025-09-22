Ranní shrnutí (22.09.2025)

-
Asijské akciové trhy jsou dnes ráno relativně optimistické, většina indexů si drží stabilitu poté, co americké akcie v pátek pokračovaly v růstu. Nikkei 225 vzrostl o 1,2 %, China A50 o 0,66 % a KOSPI o 0,52 %.
Američtí zákonodárci mají čas do 30. září na schválení rozpočtu, aby zabránili pádu vlády.
Na geopolitické scéně je rovněž rušno. Estonsko aktivovalo článek 4 NATO poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 narušily jeho vzdušný prostor, a Německo o víkendu vyslalo stíhačky ke sledování ruského letounu nad Baltským mořem.
Jen dnes ráno patří mezi nejslabší měny, protože rovnováha rizik se posunula od jestřábích překvapení po posledním rozhodnutí BoJ k nervozitě ohledně prezidentských voleb v Japonsku. Kurz USD/JPY překročil 148,35. Naopak, největší zisky zaznamenává americký dolar.
Pozitivní nálada u měn jako AUD pramení zejména z jestřábích komentářů guvernérky Bullockové, která upozornila, že ekonomický výhled zůstává nejistý a v ekonomice může být nadměrná poptávka, podpořená lepšími než očekávanými údaji z trhu práce.
Ratingová agentura Moody’s potvrdila úvěrový rating Polska na nezměněné úrovni A2/P-1 pro dlouhodobé a krátkodobé závazky, avšak změnila výhled ze stabilního na negativní.
Rozhodnutí odráží slabší vyhlídky pro fiskální ukazatele a veřejný dluh oproti předchozím očekáváním. Agentura také předpovídá výrazně vyšší rozpočtové deficity ve veřejném sektoru a zpoždění postupné fiskální konsolidace. Riziko pramení zejména ze situace mezi vládou a prezidentem a pravděpodobnosti zvýšených vládních výdajů před parlamentními volbami v roce 2027 a po nich.
V Číně centrální banka již čtvrtý měsíc po sobě ponechala své základní úrokové sazby beze změny, jednoroční sazba zůstává na 3,0 % a pětiletá na 3,5 %.
Na komoditních trzích vidíme výrazné nárůsty cen STŘÍBRA (+1,5 %) a ropy WTI (+0,77 %). Zemní plyn se obchoduje bez jasného směru, zatímco ZLATO dnes roste o 0,35 %.
