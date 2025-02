Ranní shrnutí (24.02.2025)

Volby do německého Bundestagu vyhrála křesťanskodemokratická CDU/CSU (28,5 %) vedená Friedrichem Merzem. Na druhém místě skončila krajně pravicová AfD, kterou nedávno podpořil Elon Musk (20,8 %), a na třetím SPD, strana současného kancléře Olafa Scholze. Volební práh překročily také Zelení (11,6 %) a Levice (8,7 %).

Asijské trhy převážně klesají, a to především kvůli slábnoucímu optimismu u technologických akcií poté, co Donald Trump podepsal memorandum (nižšího stupně než exekutivní příkaz) omezující čínské investice do strategických amerických odvětví (včetně technologií, surovin a energií). Šanghajský index SE Composite klesl o 0,55 % a index HSCEI o 0,65 %, zatímco jihokorejský index Kospi je rovněž v červených číslech (-0,43 %). Japonský akciový trh je z důvodu narozenin císaře uzavřen.