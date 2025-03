Ranní shrnutí (25.03.2025)

Čínské akcie vedou pokles asijských trhů a hongkongský technologický index se propadl až o 3,8 %, což je nejprudší pokles za poslední tři týdny. Alibaba klesla o více než 3 % poté, co její předseda varoval před potenciální bublinou v oblasti datových center s umělou inteligencí, zatímco Xiaomi se po zlevněných prodejích akcií propadla až o 6,6 %. Futures na americké a evropské akcie se snížily.

Zápis z jednání Bank of Japan odhalil diskuse o zvýšení úrokových sazeb, přičemž tvůrci politiky zvažují tempo budoucího zvyšování úrokových sazeb. Členové BOJ poznamenali, že reálné úrokové sazby zůstávají „výrazně záporné“ navzdory lednovému zvýšení na 0,5 %, přičemž jeden z nich navrhl, že by sazby měly do konce roku 2025 dosáhnout přibližně 1 %.