Ranní shrnutí (30.09.2025)

- Indexy na Wall Street včera uzavřely se ziskem, ale do konce seance se růst výrazně snížil. Futures dnes zaznamenávají nepatrné zisky: US500 roste o 0,02 %, US100 si dvě hodiny před otevřením evropských trhů připisuje 0,05 %.
- Většina asijských trhů zaznamenává těsně před týdenními svátky v Číně pokles. CHN.cash klesá o 0,05 %, zatímco japonský Nikkei 225 je oproti včerejšímu závěru nepatrně v červených číslech.
- Zlato pokračuje v růstu a obchoduje se za 3 866 USD za unci, což představuje téměř 11% nárůst ceny v tomto měsíci.
- Měnový pár EUR/USD poněkud omezil své zisky ze včerejška, ale dnes minimálně pokračuje ve svém pohybu na sever.
- Poslední zprávy naznačují nedostatečný pokrok v jednáních mezi Trumpem a představiteli Kongresu, což naznačuje vysokou pravděpodobnost uzavření vlády v USA dnes po půlnoci. Viceprezident Vance naznačuje, že by se na shutdown měly připravit všechny strany.
- RBA (Reserve Bank of Australia) ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 3,6 %, což bylo v souladu s očekáváním.
- RBA uvedla vyšší inflační rizika, příznivé ekonomické podmínky a napjatý trh práce. Současně uvedla, že většině negativních dopadů souvisejících se sazbami se pravděpodobně podaří vyhnout.
- Zápis z jednání Bank of Japan odhaluje výrazný rozdíl mezi „jestřáby“ a „holubicemi“. Někteří členové BoJ upřednostňují návrat ke zvyšování sazeb a dosažení neutrální sazby, zatímco jiní stále vidí rizika týkající se ekonomiky a nedostatek inflačních tlaků. USD/JPY zůstává stabilní, ale vrací se k mírnému oslabení a rozšiřuje včerejší poklesy.
- Čínský oficiální výrobní index PMI dosáhl hodnoty 49,8, což je o něco lepší výsledek než očekávaných 49,6 a předchozí hodnota 49,4. Index PMI ve službách byl však slabší a dosáhl hodnoty 50,0, což neodpovídá prognóze 50,3 (která se shodovala s předchozím údajem). Tento index zahrnuje především větší státní podniky.
- Soukromý index RatingDog byl výrazně lepší, když dosáhl hodnoty 51,2 oproti očekávané hodnotě 50,3 a předchozí úrovni 50,5. Tento soukromý index se zaměřuje na menší podniky, ale často je považován za širší barometr.
- Citi je poslední bankou, která snížila svou prognózu cen ropy, přičemž pro rok 2026 stanovila cíl 63 USD za barel ropy Brent. Citi předpokládá další zvýšení produkce ze strany OPEC+ a úplné zrušení pandemických škrtů. Zároveň bude hlubší pokles limitován obnovou zásob v Číně a OECD.
- Goldman Sachs, ve světle nedávných zvěstí OPEC+ o dalším zvýšení produkce v listopadu, naznačuje cenu ropy Brent v příštím roce až na úrovni 55 USD za barel.
- Ropa pokračuje ve včerejším masivním poklesu. Včerejší pokles ceny činil téměř 3 %, což je nejprudší pokles od 3. září.
- Donald Trump přikročil k zavedení nových cel týkajících se výrobků ze dřeva. Na hotové dřevěné výrobky, jako je nábytek, se bude vztahovat 25% clo, zatímco na surové dřevo a prkna bude uvalena 10% daň. Pro Evropu a Japonsko bude platit celní strop ve výši 15 %.
- Podle China Securities Journal, Čínská lidová banka (PBOC ) se ve čtvrtém čtvrtletí rozhodne pro snížení úrokových sazeb a využije další nástroje k udržení vysoké likvidity trhu. Současně se očekává tržní podpora jüanu.
- Deník Wall Street Journal uvádí, že společnost Boeing pracuje na vývoji nového modelu letadla, který by nahradil model 737 MAX.
- Z Evropy se dnes očekává nabitý program důležitých makroekonomických údajů, včetně německých maloobchodních tržeb, údajů z německého trhu práce, francouzské inflace a nakonec v brzkých odpoledních hodinách německé inflace.
- Je důležité poznamenat, že dnes končí čtvrtletí, takže volatilita trhu může být potenciálně zvýšená.
