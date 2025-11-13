Siemens po výsledcích: Co se pokazilo?

Německý konglomerát Siemens zveřejnil své čtvrtletní a roční výsledky. Firma zklamala investory na všech frontách, což ji stálo téměř 10 % tržní hodnoty během jediné seance.
- Tržby dosáhly 21,4 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 6 % a jen mírně zaostalo za očekáváním trhu.
- Zisk na akcii však výrazně zklamal a klesl na 2,08 eura oproti očekávaným 2,55. Tento výrazný propad je důsledkem 13% poklesu čistého zisku z hlavního segmentu společnosti.
Z dlouhodobého a širšího pohledu však situace společnosti začíná vykazovat zlepšení.
- Roční tržby vzrostly na 78,9 miliardy eur, objem objednávek činil 88,4 miliardy a čistý zisk zaznamenal rekordní 16% nárůst na 10,4 miliardy eur. Je třeba připomenout, že tento výsledek je zatížen akvizicemi společností Altair a Dotmatics, které Siemens vyšly na 10, respektive 5 miliard eur.
- Volné cash flow dosáhlo rekordních 10,8 miliardy eur a zásoba zakázek ke konci roku činila již 117 miliard eur.
Z pohledu jednotlivých segmentů za čtvrtletí:
- „Digital Industries“ vykázal nejvyšší růst, a to o 29 %.
- „Smart Infrastructure“ navzdory nižším ziskům zaznamenala již 20. čtvrtletí po sobě s růstem provozní marže.
- „Mobility“ dopadl výrazně hůře a propadl se o 45 %.
Tyto výsledky by byly pro trh plně uspokojivé, nebýt výhledu společnosti na příští rok.
Zisk na akcii se očekává v rozmezí 10,40–11,00 eura, což je přibližně o 7 % méně, než činil tržní konsenzus. Společnost uvádí, že za tímto poklesem stojí tlak způsobený nepříznivými kurzovými rozdíly.
Generální ředitel společnosti na konferenci k výsledkům obhajoval přijatá rozhodnutí a strategii a zdůraznil důležitost generování volného cash flow.
Společnost si stanovila ambiciózní cíle pro zvýšení podílu na ziskovějších segmentech trhu, přičemž hodlá zachovat velmi štědrou dividendovou politiku. Zklamání investorů z opatrného výhledu je pochopitelné, nicméně rozsah cenové korekce vyvolává otázky ohledně jejího fundamentálního opodstatnění.
SIE.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
