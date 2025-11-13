Denní shrnutí: Konec shutdownu, slábnoucí naděje na snížení sazeb a odklon od rizika

- Americká vláda byla oficiálně znovu otevřena po více než 40 dnech rozpočtové krize. To však nestačilo k tomu, aby trhy zaplavila pozitivní nálada.
- Americké indexy dnes zaznamenávají výrazné ztráty. NASDAQ100 a Russel2000 klesají o 2 %. O něco lépe, avšak stále znatelně negativně, jsou na tom S&P500 a DOW s poklesy přes 1 %.
- Alphabet se stal terčem dalšího vyšetřování ze strany EU kvůli údajnému porušení pravidel digitálního trhu. Akcie technologického giganta oslabily až o 3 %.
- Tesla musí stáhnout více než 10 000 baterií „Powerwall“ poté, co regulační úřad pro bezpečnost spotřebitelů zjistil, že mají tendenci se přehřívat a vznítit. Akcie firmy oslabují o více než 7 %.
- Členka FOMC Beth Hammack zvýšila tlak na trhy prohlášením, že „nastal čas pro přísnější měnovou politiku“ v boji s inflací.
- Evropská obchodní seance začala rovněž negativní náladou. Všechny hlavní indexy v Evropě uzavřely v červených číslech. Největší poklesy zaznamenaly britský FTSE 100 a německý DAX.
- Spojené království zveřejnilo sérii důležitých makrodat, která ukazují na zhoršující se ekonomickou situaci. HDP v září klesl o 0,1 % a průmyslová produkce se propadla o 2 %.
- Německý Siemens odepsal téměř 10 % své tržní hodnoty po konferenci k výsledkům. Zklamání z EPS a výhledu na příští rok přimělo investory k výprodejům, přestože vedení firmy zůstává optimistické a plánuje nové investice.
- EIA zveřejnila zprávu o týdenních změnách zásob ropy a ropných produktů. Zásoby ropy vzrostly výrazně nad očekávání, zatímco u benzínu pokračuje pokles – jeho celková hladina je již nízká. Vývoz roste a dovoz ropy do USA klesá. Zpráva ale neměla znatelný dopad na cenu ropy. Ceny kontraktů se drží poblíž úrovní ze začátku seance.
- Drahé kovy ztrácejí na hodnotě. Po nedávném návratu nad hladinu 4000 USD za unci se zlato propadá o 1 %. Hůře jsou na tom platina a stříbro, které klesají o více než 2 %.
- Na měnovém trhu je dnes patrná výrazná slabost dolaru. Americká měna ztrácí více než 0,7 % vůči franku, 0,45 % vůči euru, 0,5 % vůči libře a 0,25 % vůči japonskému jenu. Libra a švýcarský frank naopak posilují napříč většinou měnových párů.
- Odklon od rizika zasáhl i kryptoměnový trh. Dochází k rozsáhlému výprodeji, přičemž menší tokeny ztrácejí až 10 %. Bitcoin znovu klesl pod hranici 100 tisíc dolarů po poklesu o více než 3 %, Ethereum ztrácí přes 5 % a pohybuje se kolem úrovně 3200 dolarů.
Denní shrnutí: Riziková aktiva dál oslabují kvůli obavám z odkladu snížení sazeb v USA (17.11.2025)
