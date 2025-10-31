Ranní shrnutí (31.10.2025)

- Včerejší seance na Wall Street skončila poklesem indexů Nasdaq (-1,57 %) a S&P 500 (-1 %), ale po skončení seance akcie společností Apple (+5 %) a Amazon (+11 %) prudce vzrostly díky lepším než očekávaným čtvrtletním výsledkům.
- Apple oznámil rekordní tržby ve výši 102,47 mld. USD, které byly taženy prodejem iPhone 17 a službami (28,75 mld. USD), zatímco Amazon vykázal tržby ve výši 180,2 mld. USD s výrazným růstem tržeb AWS (+20 %).
- EUR/USD se obchoduje kolem 1,1568, USD posiluje vůči hlavním měnám a trh s kryptoměnami mírně klesá (bitcoin 109 800 USD, ethereum 3 850 USD).
- Včerejší seance na americkém akciovém trhu skončila poklesem. Index Nasdaq klesl o 1,57 % a index S&P 500 o 1,0 %, což odráží zklamání z výsledků některých velkých společností a obavy investorů související se začátkem nového měsíce a potenciálními ekonomickými riziky. Po uzavření burzy však akcie společností Apple a Amazon zaznamenaly výrazný růst, když Apple vzrostl o 5 % a Amazon o 11 % díky lepším než očekávaným čtvrtletním výsledkům, což dává naději na pozitivnější sentiment na trhu v pátek.
- Společnost Apple oznámila rekordní tržby ve výši 102,47 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 8 %, a zisk na akcii ve výši 1,85 USD. Výsledky byly poháněny silnou poptávkou po řadě iPhone 17 a rekordními tržbami za služby, které generovaly tržby ve výši 28,75 miliardy USD, což představuje nárůst o 15 %. Navzdory mírnému zpomalení prodeje v Číně společnost očekává v prázdninovém čtvrtletí růst tržeb o 10–12 %, což by mohlo znamenat nejlepší čtvrtletní výkon v historii.
- Společnost Amazon vykázala tržby ve výši 180,2 miliardy dolarů a zisk na akcii ve výši 1,95 dolaru, čímž překonala očekávání analytiků. Hlavním motorem růstu byly cloudové služby AWS, jejichž tržby vzrostly o 20 % na 33 miliard dolarů, a to díky rostoucí poptávce po službách souvisejících s umělou inteligencí. Po zveřejnění výsledků akcie Amazonu vzrostly o více než 11 % a společnost předpovídá další růst tržeb ve čtvrtém čtvrtletí na 206–213 miliard dolarů.
- EUR/USD se obchoduje kolem 1,1568. Celkově americký dolar posílil vůči hlavním měnám.
- Soukromá úvěrová jednotka společnosti BlackRock se stala obětí údajného podvodu v hodnotě 500 milionů dolarů, do kterého byly zapojeny telekomunikační společnosti, které falšovaly zajištění úvěrů, což vyvolalo obavy z rostoucích rizik a slabé transparentnosti v sektoru soukromých úvěrů.
- Asijské a australské trhy dnes vykazují smíšené nálady. Japonský Nikkei 225 vzrostl o 1,7 % díky rostoucí inflaci a očekáváním zvýšení úrokových sazeb Japonskou centrální bankou, což také podporuje místní měnu. Naproti tomu hongkongský Hang Seng a šanghajský Composite klesly o 0,8 %, respektive 0,6 % kvůli slabým výsledkům průmyslového sektoru v Číně. Australský index S&P/ASX 200 mírně vzrostl o 0,25 %, což odráží stabilnější ekonomické prostředí a pozitivní sentiment investorů.
- Inflace v Tokiu zrychlila na 2,8 % meziročně (prognóza 2,6 %, předchozí hodnota 2,5 %), hlavním důvodem jsou vyšší ceny potravin, včetně 38% nárůstu cen rýže. Inflace v sektoru služeb zůstává mírná na úrovni 1,6 %. Tyto silné inflační údaje podněcují spekulace o možném prosincovém zvýšení úrokových sazeb Japonskou centrální bankou, a to navzdory opatrnému postoji guvernéra Uedy.
- Japonská průmyslová produkce vzrostla v září meziměsíčně o 2,2 % (prognóza 1,5 %), maloobchodní tržby se meziročně zvýšily o 0,5 % a míra nezaměstnanosti zůstala na nízké úrovni 2,6 %, což potvrzuje silný trh práce.
- Čínský index PMI pro výrobní sektor za říjen klesl na 49,0 bodů, čímž pokračoval pokles výrobní aktivity (více než šest měsíců pod hranicí 50 bodů), zatímco sektor služeb mírně vzrostl na 50,1 bodů.
- V rámci své měnové politiky stanovila PBOC dnešní referenční kurz jüanu na 7,0880 za dolar, což je více, než předpovídaly tržní prognózy, a podpořila tak čínskou měnu v době obchodních napětí.
- Austrálie a Nový Zéland: Soukromá výroba a index cen výrobců (PPI) v Austrálii vykázaly mírný růst, zatímco index spotřebitelské důvěry na Novém Zélandu klesl na 92,4.
- Cena zlata mírně poklesla, a to přibližně o 0,3 %, obchoduje se za přibližně 4 008 USD za unci, zatímco stříbro mírně vzrostlo o přibližně 0,4 % na přibližně 49 USD za unci.
- Na trhu s kryptoměnami: Bitcoin se obchoduje kolem 109 800 USD a Ethereum kolem 3 850 USD. Trh vykazuje zvýšenou volatilitu v důsledku makroekonomické nejistoty a rozhodnutí FED.
