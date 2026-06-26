Ranní shrnutí: Asie prodlužuje výprodej na Wall Street kvůli drahému hardwaru (26.06.2026)

🇺🇸 Americké akcie a tržní sentiment
- Futures na americké akcie prohlubují ztráty, zatímco technologický sektor se trápí: Futures na Wall Street navyšují ztráty, protože technologické akcie nedokážou najít pevnou půdu pod nohama. Širší tržní sentiment zůstává pod tlakem včerejšího prudkého výprodeje akcií Apple a globálního zvýšení cen konzolí Xbox, které oznámil Microsoft. Pokles vedou futures na Nasdaq 100 (US100: -1,3 %), následované indexem S&P 500 (US500: -0,7 %), small-cap indexem Russell 2000 (US2000: -0,5 %) a Dow Jones Industrial Average (US30: -0,3 %). Futures na evropský Euro Stoxx 50 (EU50) také klesají o 0,6 %.
🌏 Asijské a pacifické trhy
- Asijské akcie padají z rekordů kvůli zdražování technologií: Asijské benchmarky zasáhl prudký plošný výprodej, tažený agresivním vybíráním zisků v sektorech umělé inteligence a hardwaru. Navzdory mimořádně silné noční zprávě o tržbách společnosti Micron se sentiment výrazně zhoršil poté, co Apple klesl o 6,1 % a Microsoft zvýšil globální ceny Xboxu o 150 USD kvůli prudce rostoucím nákladům na paměťové čipy a úložiště.
- KOSPI padá o 7,7 % při prudkém odlivu z technologií: Jihokorejský index KOSPI zaznamenal masivní propad o 7,7 % a vedl regionální ztráty. Obchodníci agresivně zamykali zisky po mohutném 70% růstu ve druhém čtvrtletí. Index zakončil týden celkově o 5 % níže, protože vysoce růstové tituly napojené na hardware pro umělou inteligenci a dodávky pamětí čelily silné likvidaci.
- Nikkei klesá o 4,4 % při širokém ústupu polovodičů: Japonský Nikkei 225 se propadl o 4,4 % a futures na JP225 odepsaly 4 % oproti předchozímu týdnu. Index tak potvrdil ostrou technickou korekci z nedávných rekordních maxim. Navzdory prudkému dennímu poklesu zůstává index za měsíc výše o 6 % a za kvartál o 38 %.
- Čínské benchmarky vykazují podobné ztráty: Čínský blue-chip index Shanghai Composite v pátek oslabil o 2,1 % (SG20.cash: -0,8 %), zatímco hongkongský index Hang Seng uzavřel níže o 1,9 % (CHN.cash: -1,3 %). Objemy obchodování v obou regionech zůstaly výrazně utlumené kvůli domácím tržním svátkům.
🌍 Ekonomika, centrální banky a politika
- Schnabelová z ECB upozorňuje na další zvyšování sazeb kvůli inflačním rizikům: Členka Výkonné rady Evropské centrální banky Isabel Schnabelová signalizovala pravděpodobnou potřebu dalšího zpřísnění měnové politiky, aby inflace klesla k cíli 2 %. Zdůraznila, že nedávné americko-íránské mírové memorandum neznamená pro ekonomiku eurozóny konec rizik. Uvedla, že květnová inflace dosáhla 3,2 % a ECB očekává, že celoroční inflace bude v průměru 3 %.
- Williams z Fedu označuje politiku za „dobře nastavenou“, ale odsouvá dosažení 2% cíle: Prezident newyorského Fedu John Williams uvedl, že současná restriktivní politika je vhodná. Zároveň oficiálně posunul základní časový výhled dosažení 2% inflačního cíle z roku 2027 na rok 2028. Po silném údaji PCE na úrovni 4,1 % Williams upozornil na přetrvávající strukturální rizika způsobená investičním boomem v AI, dovozními cly a pokračujícími tlaky spojenými s konfliktem na Blízkém východě.
- Goolsbee z Fedu vidí světlý bod ve službách navzdory inflační nejistotě: Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee uvedl, že horká zpráva PCE sice přinesla negativní titulky, ale podkladová data ukázala mírné zlepšení v sektoru služeb. V souladu s datově závislým přístupem centrální banky vyjádřil skepsi vůči rigidnímu dlouhodobému forward guidance, zároveň ale uznal základní hodnotu dot plotu.
- Tokijská jádrová inflace v červnu zrychluje na 1,6 %: Spotřebitelské ceny v japonské metropoli vzrostly o 1,6 % meziročně, po květnových 1,3 %, a odpovídaly konsensu. Klíčové je, že index „core-core“, očištěný o čerstvé potraviny a energie, zrychlil na 1,9 % oproti předchozím 1,6 %. Tento růst naznačuje, že energetické šoky z Blízkého východu a květnový skok velkoobchodní inflace o 6,3 % se úspěšně propisují do neenergetických položek, například potravin. Bank of Japan tak zůstává na cestě k úvahám o dalším zvyšování úrokových sazeb.
- IMO zastavuje evakuaci námořníků v Hormuzském průlivu po raketovém útoku na nákladní loď: Mezinárodní námořní organizace OSN (IMO) pozastavila rozsáhlou operaci evakuace více než 11 000 uvízlých námořníků z Hormuzského průlivu. Pozastavení následovalo po projektilovém útoku na kontejnerovou loď Ever Lovely plující pod singapurskou vlajkou, jen 7,5 námořní míle od ománského přístavu Dahit. Nebyly hlášeny žádné oběti a plavidlo pokračovalo v plavbě bez nutnosti pomoci. Šéf IMO Arsenio Dominguez však rámec zastavil, aby zajistil pevnější bezpečnostní záruky.
💱 Devizový trh (FX)
- Dolar ustupuje z maxim, zatímco švýcarský frank těží z poptávky po bezpečném přístavu: Index amerického dolaru oslabil druhý den v řadě (USDIDX: -0,1 %) poté, co ve středu dosáhl nového 13měsíčního maxima. Širší volatilita zůstává omezená, ale pokračující globální výprodej akcií mírně doléhá na rizikově citlivé měny, jako je australský dolar (AUDUSD: -0,2 %). Švýcarský frank mezitím vykazuje výraznou relativní sílu, zejména vůči skandinávským měnám (CHFNOK: +0,4 %, CHFSEK: +1,3 %) a rozvíjejícím se evropským trhům (CHFPLN: +0,25 %, CHFHUF: +0,6 %). Pár EURUSD je aktuálně beze změny na 1,1370.
🛢️ Komodity, energie a kovy
- Ropa se odráží po útocích na lodě u Hormuzu, zatímco plyn pokračuje v růstové sérii: Ceny ropy rostou po nočních raketových útocích na komerční nákladní lodě na Blízkém východě. Futures na Brent (OIL) rostou o 0,75 %, zatímco futures na WTI (OIL.WTI) přidávají 1,05 %. Zemní plyn (NATGAS) zároveň roste třetí seanci v řadě a přidává dalších 0,7 %.
- Drahé kovy obnovují medvědí momentum: Drahé kovy se vracejí do červených čísel, protože krátkodobému cenovému vývoji dominují prodejci. Futures na zlato (GOLD) ztrácejí 0,3 % a obchodují se zpět kolem 4 017 USD/oz, zatímco futures na stříbro (SILVER) klesly o dalších 1,8 % a drží se poblíž 56,00 USD/oz.
Denní shrnutí: Polovodiče pohlcují Wall Street
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