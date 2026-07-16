🌏 Ranní shrnutí: Asie se potápí po výprodejích polovodičů. Trh čeká na výsledky TSMC (16.07.2026)

📉 Indexy a obchodování v Asii
-
Futures na americké indexy otevřely mírně výše a drží se blízko včerejšího závěru po volatilní seanci, zejména v sektoru polovodičů. Futures na Nasdaq (US100), S&P 500 (US500), DJIA (US30) a Russell 2000 (US2000) rostou přibližně o 0,15 %, stejně jako futures na evropský Stoxx 50 (EU50).
-
Akcie SpaceX na historických minimech před letem Starshipu: Cenné papíry SpaceX (SPCX.US) klesly na rekordně nízkou úroveň 132,75 USD, čímž se propadly pod cenu z burzovního debutu (135 USD). Přes celkový optimismus na Wall Street se pozornost investorů nyní přesouvá na dlouho očekávaný třináctý testovací let Starshipu naplánovaný na čtvrtek, který představuje klíčový krátkodobý katalyzátor.
-
Asijské trhy klesají kvůli výprodejům čipů a geopolitickým obavám: Většina asijských burz zaznamenala ve čtvrtek pokles, přičemž ji zatěžovala výrazná korekce v sektoru polovodičů a rostoucí napětí mezi USA a Íránem v oblasti strategického Hormuzského průlivu. Zatímco Nikkei 225 klesl o 2,7 % (JP225: -1,24 %) a jihokorejský KOSPI se propadl o více než 6 % — giganti jako SK Hynix a Samsung Electronics ztráceli 8–11 % — hongkongský Hang Seng se tomuto trendu vyhnul a posílil o 1,7 %.
-
Investoři čekají na výsledky TSMC hledajíce signály ohledně poptávky po AI: Přes všeobecnou slabost na trzích zůstává pozornost investorů silně upřena na blížící se čtvrtletní zprávu TSMC, která by měla pomoci posoudit dlouhodobou udržitelnost globální poptávky po umělé inteligenci.
🌍 Ekonomika a Geopolitika
-
Bank of Korea zvyšuje úrokové sazby na 2,75 % tváří v tvář rostoucí inflaci: BOK se rozhodl zvýšit sazby o 25 bazických bodů — poprvé od ledna 2023 — aby čelil přetrvávající inflaci ve výši 3,2 % při současné silné dynamice růstu HDP (1. čtvrtletí: +3,8 %).
-
Ministr financí Katayama opakuje tokijská varování týkající se devizového trhu, zatímco jen zůstává pod tlakem: Satsuki Katayama zopakovala standardní varování, že vláda je připravena přijmout v případě potřeby odpovídající opatření na devizovém trhu kdykoli to bude nutné. Nepředstavila však žádné nové podrobnosti, přičemž jen nadále osciluje kolem úrovně 162 za dolar. Katayama odmítla komentovat konkrétní kurzové úrovně s tím, že kurzy měn závisí na mnoha faktorech, a dodala, že posílení mezinárodní konkurenceschopnosti japonské ekonomiky je klíčem k udržení důvěry v jen.
-
Trump zvažuje vojenskou eskalaci vůči Íránu: Prezident Trump se přiklání k rozšíření amerických vojenských operací. Operační plány projednávané na nejvyšší úrovni zahrnují zintenzivnění náletů, nasazení pozemních sil k převzetí strategických ostrovů, jako je ostrov Chark, a údery na opevněné podzemní objekty podezřelé z tajné jaderné činnosti.
-
Trump preferuje pauzu v sazbách místo jejich zvyšování, očekává pokles inflace: Prezident Trump prohlásil, že podle jeho názoru bude inflace na konci roku nižší než nyní. Zopakoval, že ačkoli by uvítal snížení úrokových sazeb, pauza v jejich změnách je stále lepším řešením než jejich další zvyšování.
💱 Devizové trhy (FX)
-
Klidné obchodování na hlavních měnových párech: Index dolaru (USDIDX) zaznamenává kosmetické změny na úrovni +0,05 %, přičemž nižší čtení PPI mírně tlumí očekávání ohledně zvýšení sazeb v USA. Volatilita na nejlikvidnějších párech (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) nepřesahuje +/- 0,05 %.
-
Výjimkou jsou antipodské měny (NZDUSD: +0,15 %, AUDUSD: -0,1 %). Ze zemí G10 nejvíce ztrácí švýcarský frank (GBPCHF, USDCHF: +0,25 %). Pár EURUSD posiluje o 0,05 % na úroveň 1,1467.
🛢️ Komodity a Drahé kovy
-
Energetické komodity pod tlakem prodávajících: Futures na ropu Brent (OIL) klesají o 1,2 % na 84,50 USD za barel, ropa WTI zlevňuje o 1,65 % na 79,90 USD za barel. Futures na zemní plyn (NATGAS) v USA klesají o 0,5 %, zatímco v Evropě rostou o 0,2 %.
-
Další vlna poklesů na drahých kovech: Drahé kovy opět zlevňují navzdory uklidnění na dolaru. Zlato klesá o 0,7 % na 4 030 USD za unci, zatímco stříbro ztrácí 0,8 % a dosahuje úrovně 57,30 USD za unci.
BREAKING: GBPUSD posiluje o 0,1 % po lepších než očekávaných údajích o britském HDP 🇬🇧 📈
Denní shrnutí: Wall Street roste, Dow Jones po slabších datech PPI poblíž historických maxim
Výsledková sezóna v USA: Co Wall Street očekává od společností z indexu S&P 500?
US Open: S&P 500 roste díky slabší inflaci PPI 🔼 Paměťové akcie klesají, PayPal posiluje o 15 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.