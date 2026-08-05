Zlato roste o 2 % a dosahuje měsíčního maxima 🔼 Dolar a ropa táhnou kovy vzhůru

Ceny zlata výrazně odrazily a dosáhly nejvyšší úrovně od začátku července, a to díky současnému oslabení dolaru i poklesu výnosů amerických státních dluhopisů. Investoři stále pečlivěji vyhodnocují výhled měnové politiky Federálního rezervního systému a zároveň sledují vývoj geopolitické situace na Blízkém východě, která ovlivňuje inflační očekávání i globální chuť riskovat. Kotace drahého kovu zůstávají především funkcí změn reálných úrokových sazeb a očekávání ohledně politiky Fedu, a teprve sekundárně reagují na samotné politické události. Po posledním zasedání Fedu investoři stáhli část sázek na zvýšení sazeb v letošním roce, což v kombinaci se signály o diplomatické a postupné deeskalaci napětí mezi USA a Íránem dopřává zlatu chvíli oddechu.
Slabší dolar a nižší výnosy opět podporují ceny zlata
Nejsilnějším impulsem pro trh drahých kovů se ukázalo oslabení americké měny a pokles výnosů desetiletých amerických státních dluhopisů. Tato kombinace historicky přeje růstu cen zlata, protože snižuje náklady příležitosti spojené s držením aktiva, které negeneruje úroky, a zároveň zvyšuje jeho atraktivitu pro investory mimo Spojené státy.
Dalším podpůrným faktorem pro trh byly signály naznačující možné zlepšení vztahů mezi Spojenými státy a Íránem. Vyhlídka na omezení geopolitického napětí zmírnila obavy z obnovení inflačního tlaku spojeného s energetickým trhem, což vedlo k poklesu výnosů dluhopisů a vytvořilo příznivější podmínky pro růst cen drahého kovu.
Z makroekonomického hlediska se dnes investoři nesoustředí výhradně na samotný konflikt, ale především na jeho dopad na inflaci, měnovou politiku a oceňování amerického dluhu. Právě změny v těchto třech oblastech jsou již měsíce hlavním faktorem určujícím chování trhu se zlatem.
Klíčová budou data z trhu práce a další rozhodnutí Fedu
Nejbližším testem pro trh zůstanou publikace z amerického trhu práce, zejména zpráva ADP a především páteční data NFP. Jakýkoli signál naznačující ochlazení trhu práce může tlumit očekávání ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb, což obvykle podporuje kotace zlata prostřednictvím dalšího poklesu výnosů dluhopisů.
Část ekonomů přitom stále předpokládá, že Federální rezervní systém bude nucen udržovat restriktivní měnovou politiku, aby inflaci účinně vrátil k cíli. V takovém scénáři by reálné úrokové sazby mohly opět vzrůst, což by omezilo potenciál pro další zdražování zlata, případně vedlo ke korekci pod psychologické úrovně, které jsou na trhu v současnosti sledovány.
Pozornost si zaslouží také vývoj ostatních drahých kovů. Stříbro pokračuje v dynamickém růstu a platina s palladiem dosáhly nejvyšších úrovní od června, což naznačuje, že zlepšení sentimentu se týká celého segmentu drahých kovů, nejen zlata samotného. Investoři začínají opět budovat expozici vůči hmotným aktivům jako součást diverzifikace portfolií v prostředí zvýšené měnové a geopolitické nejistoty.
Graf GOLD (interval D1)
Cena zlata směřuje k otestování 50denního exponenciálního klouzavého průměru EMA50 (oranžová linie) na úrovni 4 230 USD za unci, což by mohlo signalizovat změnu momentu a první průraz nad tento průměr od března — průměr, který na jaře letošního roku opakovaně plnil funkci „horního omezení" síly předchozích odrazů. Důležitou podporou zůstává úroveň 4 000–4 050 USD za unci.
Zdroj: xStation5
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