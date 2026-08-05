ZLATO testuje 4200 dolarů 🟡

Zlato (+2,9 %) a stříbro (+4,45 %) rostou třetí seanci v řadě navzdory zpomalení poklesu dolaru. Deeskalace konfliktu na Blízkém východě a plný „risk-on" na akciovém trhu zvyšují spekulativní poptávku, přičemž obavy o dluh v klíčových ekonomikách poskytují klasické argumenty pro nákup drahých kovů.
Dnešní kotace kontraktů na drahé kovy. Zdroj: xStation5
Technická analýza: GOLD (D1)
Kontrakty na zlato dnes býčím způsobem prorazily nad 10denní a 30denní exponenciální klouzavý průměr (EMA10 žlutě; EMA30 světle fialově) a otestovaly tak odpor poslední konsolidace v podobě úrovně 23,6 Fibonacciho retracementu poslední sestupné vlny (duben–červenec). Kontrakt se přesto stále obchoduje pod psychologickou úrovní 4200 dolarů za unci (testovanou jednou na začátku července). Uzavření nad touto cenou by naznačovalo reálnou šanci na přechod z bočního do vzestupného trendu, přičemž průraz nad EMA100 (tmavě fialová) by byl možný v případě přetrvávajícího optimismu v ostatních rizikových třídách aktiv a udržení korekce dolaru (invertovaný USDIDX modře).
Zdroj: xStation5
Proč drahé kovy odráží?
Pokus o nastolení vzestupného trendu u zlata a stříbra vychází z kombinace slabšího dolaru, poklesu geopolitického rizika a nárůstu institucionální a spekulativní poptávky (odraz objemu obchodů v minulém týdnu v Grafu 1).
Graf 1. Objem obchodů s futures kontrakty na zlato
Zdroj: CME Group
Nejdůležitější argumenty pro býky:
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Pokles geopolitického napětí a změna očekávání ohledně Fed: Naděje na dohodu USA s Íránem ohledně Hormuzského průlivu zmírňují inflační obavy a snižují tržní ocenění zvýšení úrokových sazeb ze strany Fed na pouhé jedno do konce roku. Nižší výnosy dluhopisů a menší sklon ke zpřísnění měnové politiky v krátkodobém horizontu přímo podporují drahé kovy, které nepřinášejí úrokový výnos.
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Přítoky institucionálního kapitálu a poptávka z Asie: Oživení nálady na asijských trzích poskytuje drahým kovům silnou podporu. Čínské ETF fondy vázané na zlato zaznamenaly 14 po sobě jdoucích dní přítoků kapitálu, čímž přerušily dlouhou sérii odtoků. Dalším pozitivním impulsem pro trhy byl rovněž návrat Jihokorejské centrální banky k nákupům zlata.
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Technická hybnost a uzavírání krátkých pozic: Aktuální cenové úrovně vyvolaly vlnu pokrývání krátkých pozic po měsících poklesů způsobených válkou. V červenci se zlato odrazilo od 10měsíčního dna a za poslední 3 týdny posílilo přibližně o 4 %, když se vrátilo do oblasti 4165 dolarů za unci. Podobný odraz zaznamenalo také stříbro.
Jak silný je nárůst chuti k riziku?
Historická data v Grafu 2 ukazují významnou negativní korelaci mezi vývojem klíčových drahých kovů a dolarem (zlato a stříbro ve spodní řadě, nahoře Bitcoin a S&P 500). Aktuální týden (modré body) naznačuje výrazně nabývající optimismus. Poklesy dolaru se zpomalily (USDIDX lpí na páteční závěrečné ceně), zatímco zlato a stříbro se odpoutávají nad trendovou linii.
Graf 2. Srovnání týdenních změn cen vybraných aktiv s USD.
Zdroj: XTB Research, data Yahoo Finance
Epizoda války s Íránem a tehdy pozorovaný přesun kapitálu do dolaru tedy zastínily status drahých kovů jako typických bezpečných přístavů, přičemž zlato a stříbro se pokouší nastoupit nový vzestupný trend na vlně rostoucí chuti k riziku (patrné rovněž u Bitcoinu či akciových trhů).
Zlepšení nálady a spekulativní poptávka však nejsou jediným základem pro růst drahých kovů. Minulý týden výnosy 30letých amerických státních dluhopisů prorazily na nejvyšší úroveň od roku 2007, když investoři odprodávali dluh ze strachu z inflace a příliš pomalé reakce Fed. Podobné obavy vzbuzuje také bezprecedentní angažovanost USA ve valutové intervenci na podporu kurzu jenu (Japonsko drží přibližně 1,14 bil. USD v amerických státních dluhopisech).
Graf 3. Výnosy 10letých státních dluhopisů v Japonsku, Německu a USA.
Zdroj: XTB Research, data Bloomberg a Macrobond
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