📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (4.8.2026)

Vítězové:
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Palantir Technologies Inc (PLTR) +29,45 %: Americká softwarová společnost vyvíjející pokročilé platformy pro analýzu dat a umělou inteligenci pro vládní složky i komerční sféru.
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Zebra Technologies Corp (ZBRA) +26,47 %: Výrobce čteček čárových kódů, RFID technologií a mobilních terminálů pro logistiku, maloobchod a průmysl.
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Gartner Inc (IT) +22,61 %: Globální výzkumná a poradenská společnost poskytující analýzy a poradenství v oblasti informačních technologií a obchodu.
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Marvell Technology Inc (MRVL) +12,81 %: Výrobce integrovaných obvodů a polovodičových řešení pro datová centra, síťové prvky a datová úložiště.
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Coherent Corp (COHR) +12,35 %: Výrobce laserových systémů, optických komponentů a pokročilých materiálů pro průmysl, telekomunikace a polovodiče.
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Sandisk Corp (SNDK) +10,84 %: Americký výrobce flash pamětí, paměťových karet a SSD disků pro spotřebitele i průmysl.
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Intel Corp (INTC) +10,84 %: Významný americký výrobce mikroprocesorů, čipových sad a polovodičových komponentů pro počítače a datová centra.
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Super Micro Computer Inc (SMCI) +10,65 %: Výrobce vysoce výkonných a energeticky úsporných serverových systémů a základen pro datová centra a AI.
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Teradyne Inc (TER) +10,32 %: Výrobce automatických testovacích zařízení pro polovodiče a průmyslových robotických systémů.
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Leidos Holdings Inc (LDOS) +10,01 %: Americká společnost zaměřená na obranu, letectví, kybernetickou bezpečnost a IT řešení pro vládní sektory.
Poražení:
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Aptiv PLC (APTV) -16,62 %: Globální dodavatel automobilových součástek zaměřený na elektroniku, bezpečnostní systémy a architekturu vozidel.
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NRG Energy Inc (NRG) -15,48 %: Americká energetická společnost zabývající se výrobou a distribucí elektřiny pro domácnosti a firmy.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) -9,72 %: Americký řetězec rychlého občerstvení specializovaný na mexickou kuchyni, jako jsou burrita a tacos.
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Vistra Corp (VST) -8,15 %: Energetická společnost působící v oblasti výroby elektřiny z jádra, plynu i obnovitelných zdrojů a maloobchodního prodeje energie.
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Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) -7,84 %: Realitní investiční fond (REIT) zaměřený na pronájem laboratoří a výzkumných objektů pro životní vědy.
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Rockwell Automation Inc (ROK) -7,43 %: Poskytovatel průmyslové automatizace, robotiky a digitálních transformačních řešení pro továrny.
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WW Grainger Inc (GWW) -5,16 %: Distributor průmyslových potřeb, nářadí, ochranných pomůcek a vybavení pro údržbu a provoz firem.
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Prologis Inc (PLD) -3,54 %: Největší globální realitní investiční fond (REIT) specializovaný na logistické nemovitosti a skladové prostory.
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Diamondback Energy Inc (FANG) -3,46 %: Americký nezávislý producent ropy a zemního plynu působící především v Permské pánvi.
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Revvity Inc (RVTY) -3,32 %: Společnost zaměřená na vědecké přístroje, diagnostiku a zdravotnická řešení pro farmaceutický výzkum.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.