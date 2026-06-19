Ranní shrnutí: Asie ustupuje kvůli skepsi ohledně míru. Tokio naznačuje intervenci proti jenu (19.06.2026)

🇺🇸 Americké akcie a tržní sentiment
- Futures na americké akcie chladnou s ústupem geopolitického optimismu: Futures na Wall Street klesají a odevzdávají část výrazných včerejších zisků. Risk-off nálada na trhu zesílila poté, co íránská média uvedla, že Teherán požaduje ověřené naplnění nově podepsaného MoU před pokračováním diplomatických jednání. Tento geopolitický pat podtrhlo náhlé zrušení plánované diplomatické cesty amerického viceprezidenta JD Vance do Švýcarska.
- Technologie a small caps vedou ranní ztráty: Futures na technologické akcie jsou pod největším tlakem a pokles vede Nasdaq 100 (US100: -1,0 %). Pod tlakem jsou také akcie s malou kapitalizací, když futures na Russell 2000 klesají (US2000: -0,9 %). Následuje S&P 500 (US500: -0,7 %) a Dow Jones Industrial Average (US30: -0,45 %). Evropské trhy mezitím zůstávají opatrné a futures na Euro Stoxx 50 (EU50) se aktuálně obchodují beze změny.
🌏 Asijské a pacifické trhy
- Asijské akcie ustupují z rekordních maxim, protože mírová jednání narážejí: Asijské benchmarky v pátek otočily počáteční intradenní zisky do poklesu, protože prvotní euforie kolem mírového memoranda mezi USA a Íránem vyprchala a nahradila ji skepse. Objemy obchodování v regionu byly výrazně utlumené kvůli svátkům v Číně a Hongkongu. Indexy nejprve těžily ze silné noční vlny z Wall Street, která poslala jihokorejské a japonské benchmarky na nová intradenní maxima. Jakmile však během asijských hodin začaly klesat americké futures, přišel prudký obrat k agresivnímu vybírání zisků.
- KOSPI otáčí z rekordního maxima kvůli vybírání zisků v technologiích: Jihokorejský index KOSPI zažil výrazně volatilní obchodování. Nejprve dosáhl historického maxima 9 385,59 bodu, poté však obrátil a uzavřel se ztrátou 0,6 %. Největší polovodičové firmy nesly hlavní tíhu obratu. Samsung Electronics klesl téměř o 2,0 %, zatímco SK Hynix výrazně ustoupil ze svého ranního rekordního maxima, ale nakonec uzavřel se ziskem 2,0 %. Jinde Hyundai Motor oslabil o 1,0 % po domácích zprávách, že plánuje koupit zbývající 9,65% podíl v Boston Dynamics od SoftBank.
- Nikkei chladne, zatímco futures klesají: Index Nikkei 225 výrazně snížil ranní zisky a futures (JP225) se aktuálně obchodují níže o 1,3 %, protože globální sentiment se zhoršil.
- ASX 200 klesá kvůli protivětru v těžebním sektoru: Futures na australský ASX 200 (AU200.cash) klesají o 0,5 %, tažené níže silným výprodejem akcií BHP Group poté, co těžební gigant upozornil na výrazné překročení nákladů u svého projektu potaše Jansen v Kanadě. V ostatních částech regionu singapurský benchmark (SG20.cash) ztratil 0,8 %, zatímco indický index Nifty 50 odepsal 0,8 %.
🌍 Ekonomika a politika
- Japonská inflace zůstává pod cílem díky vládním subvencím: Celková inflace CPI v Japonsku v květnu vzrostla na 1,5 % r/r při očekávání 1,4 %, zatímco jádrová inflace bez čerstvých potravin zůstala na 1,4 % r/r a už čtvrtý měsíc v řadě se drží pod 2% cílem Bank of Japan. Ukazatel core-core, tedy bez čerstvých potravin a energií, klesl na 1,8 % r/r, nejníže od září 2022. Toto tlumení je z velké části umělé a souvisí s agresivními palivovými subvencemi premiérky Sanae Takaichi, které stáhly ceny benzinu meziročně o 7 %.
- Jestřábí podkladové tlaky udržují sázky na zvýšení sazeb: Bank of Japan vnímá tato slabší inflační data jako čistě dočasná. Podkladové jestřábí tlaky rychle sílí kvůli prudkému zrychlení inflace výrobních cen (PPI) od března, blížící se vlně zdražování potravin v červnu a historicky slabému jenu, který zvyšuje dovozní náklady. Peněžní trhy proto dál oceňují další zvýšení úrokových sazeb BoJ před koncem roku, a to po přelomovém rozhodnutí centrální banky zvýšit základní sazbu na 1,00 % začátkem tohoto týdne.
- Vance odkládá cestu do Švýcarska, zatímco střety v Libanonu zatěžují předběžnou mírovou dohodu: Americký viceprezident JD Vance odložil svou ostře sledovanou cestu do Švýcarska na přímá technická jednání s Íránem kvůli velmi složitým logistickým problémům. Diplomatická pauza přichází v mimořádně křehkých geopolitických podmínkách. Navzdory nedávnému memorandu o porozumění pokračující izraelské nálety v jižním Libanonu zabily nejméně 16 lidí. To vyvolalo ostrá varování z Teheránu, že nebude tolerovat porušování MoU. Pentagon mezitím podle zpráv požádal o dalších 80 miliard USD na financování výdajů spojených s konfliktem.
- Andy Burnham vítězí v doplňovacích volbách v Makerfieldu a chystá výzvu Starmerovi: Starosta širšího Manchesteru Andy Burnham si zajistil návrat do Westminsteru po vítězství v doplňovacích volbách v Makerfieldu se ziskem 24 927 hlasů. Kandidáta Reform UK Roberta Kenyona porazil o více než 9 000 hlasů. Toto důležité vítězství Burnhamovi otevírá parlamentní cestu k formální výzvě vůči premiérovi Keiru Starmerovi. Ve vítězném projevu varoval Labour Party, že jde o její „poslední šanci na změnu“.
💱 Měny (FX)
- Dolar posiluje, zatímco švýcarský frank slábne: Index amerického dolaru (USDIDX) prodloužil rally o dalších 0,2 % a udržuje si širokou dominanci na měnovém trhu. Švýcarský frank zůstává nejslabší mezi hlavními měnami (USDCHF: +0,6 %, GBPCHF: +0,3 %, EURCHF: +0,25 %). Libra posílila vůči kontinentálním evropským měnám po politických zprávách (EURGBP: -0,05 %, GBPSEK: +0,3 %), zatímco EURUSD klesl o 0,3 % na 1,1422.
- Jen padá na nová dvouletá minima a blíží se 40letému prahu: Japonský jen prorazil klíčovou úroveň 161,00 vůči americkému dolaru a prohloubil pokles až na intradenní minimum 161,80, nejslabší úroveň od července 2024. Pokračující propad tlačí pár USDJPY nebezpečně blízko úrovně 161,96, jejíž proražení by poslalo jen na nejslabší hodnotu od roku 1986.
- Varování před intervencí sílí navzdory nedávnému zvýšení sazeb BoJ: Ministryně financí Satsuki Katayama vydala na zasedání G7 ostré varování a uvedla, že Tokio je plně připraveno podniknout „rozhodné kroky“ proti spekulativním pohybům měny. Navzdory tomu, že BoJ zvýšila výpůjční náklady na 31leté maximum 1,00 % a v květnu utratila více než 70 miliard USD za intervence, obrovský výnosový rozdíl vůči jestřábímu Fed a uvolněný přístup administrativy Takaichi dál tlačí měnu níže.
🛢️ Komodity
- Energie – klidný začátek před víkendem: Volatilita u energetických komodit po širším mírovém rámci mezi USA a Íránem viditelně ochladla. Futures na ropu Brent (OIL) si připsaly mírný zisk 0,7 % a obchodují se na 79,80 USD za barel, protože okamžité geopolitické rizikové prémie se stabilizovaly. Futures na zemní plyn (NATGAS) se po včerejším růstu taženém zásobami uklidnily a obchodují se mírně v červených číslech o 0,15 %.
- Drahé kovy – dominantní dolar tlačí na zlato a stříbro: Drahé kovy čelí silnému výprodeji a intenzivnímu protivětru v podobě rostoucích reálných výnosů a neúnavně posilujícího amerického dolaru. Futures na zlato (GOLD) klesly už třetí obchodní seanci v řadě a propadly o 1,9 % na 4 130 USD za unci. Futures na stříbro (SILVER) dopadly ještě hůře a propadly o 3,4 % na 63,50 USD za unci.
Vance odkládá cestu do Švýcarska, zatímco běží 60denní lhůta na dohodu s Íránem
Denní shrnutí: Dolar na ročním maximu, akcie rostou díky návratu chuti riskovat 🚀 (18.06.2026)
US100 roste před víkendem o 2,7 % 🚀
NATGAS prudce roste po zprávě EIA 📈 Zásoby zpomalují tempo růstu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.