BREAKING: Bank of England ponechala úrokové sazby beze změny

Bank of England v souladu s očekáváním na dnešním zasedání Výboru pro měnovou politiku (MPC) ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,75 %.
Obrázek 1: Úrokové sazby a výnosy dluhopisů ve Spojeném království (1998–2026)
Zdroj: XTB Research, 30.07.2026
V tomto kontextu je pozoruhodné rozložení hlasů. Pro zvýšení sazeb nehlasovali pouze Huw Pill a Megan Greeneová, ale také Catherine Mannová. Výsledek tak byl těsnější, než trhy očekávaly – 6 ku 3 ve prospěch ponechání sazeb beze změny.
Je vhodné připomenout, že Mannová byla jednou z pouhých dvou členů výboru, kteří v květnu 2025 nehlasovali pro snížení úrokových sazeb.
Podle ní bylo klíčovým faktorem porušení mírového memoranda uzavřeného s Íránem ze strany Donalda Trumpa. Zároveň uvedla, že náklady na příliš silnou reakci proti riziku růstu inflace, které se nakonec nenaplní, by byly nižší než náklady na nedostatečnou reakci.
Jde především o možné sekundární inflační efekty, na které upozornila také Megan Greeneová.
Obrázek 2: Rozložení hlasů v BoE (2025–2026)
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů BoE, 30. 07. 2026
Zjednodušeně řečeno mohou sekundární inflační efekty vzniknout v důsledku růstu inflačních očekávání, tedy obecného přesvědčení, že inflace zůstane zvýšená delší dobu, bez ohledu na to, nakolik jsou takové obavy ekonomicky opodstatněné.
To často vede k vyšším mzdovým požadavkům. V prostředí napjatého trhu práce, například při nízké nezaměstnanosti, se tyto požadavky mohou promítnout do růstu mezd. Pokud mzdy rostou rychleji než inflace, tedy reálně, a domácnosti zároveň nemusí obnovovat své úspory, obvykle dochází ke zvýšení spotřeby.
Přestože většina členů výboru nyní nepovažovala zvýšení sazeb za nutné a guvernér Bailey uvedl, že „ponechání sazeb beze změny je správným krokem“, zejména proto, že „domácí situace je z pohledu inflačního výhledu obecně příznivější“, zdá se, že zvýšení sazeb zůstává pouze otázkou času.
Komunikaci BoE však hodnotíme jako mírně méně jestřábí než v červnu. Swati Dhingraová uvedla, že je vhodné ještě chvíli počkat na plný dopad současného energetického šoku. Je tedy možné, že ani zářijové zasedání nakonec zvýšení sazeb nepřinese.
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