Krypto novinky: Robinhood roste, Binance míří na predikční trhy a sektor čeká vlna konsolidace 📈

Kryptoměnový sektor přinesl několik významných událostí. Robinhood sice vykázal rekordní hospodářské výsledky, ale příjmy z obchodování s kryptoměnami výrazně klesly. Binance.US plánuje vstoupit na trh predikčních kontraktů a analytici z ARK Invest očekávají největší konsolidaci kryptoměnového odvětví v historii.
Robinhood překonal očekávání, krypto byznys ale zpomalil
- Společnost Robinhood zveřejnila rekordní výsledky za druhé čtvrtletí. Tržby meziročně vzrostly o 32 % na 1,31 miliardy USD, zatímco čistý zisk se zvýšil o 48 % na 573 milionů USD.
- Slabším místem byly příjmy z obchodování s kryptoměnami, které meziročně klesly o 38 % na 100 milionů USD. Přesto platforma zobchodovala digitální aktiva v hodnotě 40 miliard USD, z čehož 22 miliard USD připadlo na burzu Bitstamp, kterou Robinhood koupil v roce 2025.
- Firma zároveň pokračuje v rozšiřování své nabídky. Spustila veřejný blockchain Robinhood Chain, představila tokenizované americké akcie pro uživatele ve více než 120 zemích, uvedla decentralizovaný produkt Robinhood Earn a dokončila akvizici kanadské kryptoplatformy WonderFi.
Binance.US chce konkurovat Polymarketu
- Americká pobočka burzy Binance.US oznámila, že během srpna požádá americkou komisi CFTC o licenci Designated Contract Market (DCM). Ta by společnosti umožnila provozovat vlastní predikční trhy, tedy platformu pro obchodování s událostmi podobně jako Kalshi nebo Polymarket.
- Pokud licenci získá, půjde o další významný krok Binance při rozšiřování nabídky služeb na americkém trhu po ukončení dlouholetého sporu s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC).
ARK Invest očekává největší konsolidaci v historii krypta
- Podle analytika společnosti ARK Invest Lorenza Valenteho vstupuje kryptoměnový sektor do největší konsolidační fáze ve své historii. Investoři jsou stále selektivnější a kapitál se soustřeďuje pouze na několik málo dominantních projektů.
- Přibližně 67 % všech příjmů kryptoměnových aplikací dnes připadá na platformy Hyperliquid a Pump.fun. Po započtení protokolu Ethena ovládají tři největší projekty téměř 80 % příjmů celého sektoru.
- Analytik očekává pokračující vlnu fúzí, akvizic, bankrotů i uzavírání menších projektů, což podle něj paradoxně představuje dlouhodobě pozitivní vývoj pro celý kryptoměnový ekosystém.
Jižní Korea připravuje nová pravidla pro stablecoiny
- V Jižní Koreji pokračují práce na komplexní regulaci digitálních aktiv. Nová studie doporučuje, aby vláda nejprve přijala samostatná pravidla pro stablecoiny a teprve následně dokončila celý zákon o digitálních aktivech.
- Diskuse se vedou zejména o tom, zda by emitenty stablecoinů měly ovládat především banky, nebo zda dostanou větší prostor také fintech společnosti.
Ethereum posiluje bezpečnost a ochranu soukromí
- Ethereum Foundation rozšířila své vedení o bezpečnostního experta Pascala Caversaccia, spoluzakladatele iniciativy SEAL 911. Nadace tím potvrzuje, že chce v dalších letech klást ještě větší důraz na bezpečnost, ochranu soukromí a odolnost sítě vůči budoucím hrozbám, včetně nástupu kvantových počítačů.
Další události z kryptoměnového trhu
- Kryptoburza Luno oznámila propuštění přibližně 20 % zaměstnanců, čímž se připojila k rostoucímu počtu firem, které letos snižují náklady a více investují do automatizace a infrastruktury.
- Japonská herní společnost Gumi společně se skupinou SBI Financial Services spustí nový investiční fond v hodnotě 3 miliard jenů (zhruba 18,3 milionu USD) zaměřený na Bitcoin a hlavní altcoiny. Fond bude využívat staking, rebalancování portfolia i zajišťovací strategie a má připravit půdu pro případné budoucí schválení kryptoměnových ETF v Japonsku.
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