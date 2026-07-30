Ropa klesá navzdory pokračující eskalaci a napjaté situaci na fyzickém trhu s palivy 🛢️

Trh s ropou se nachází ve fázi extrémní volatility v důsledku ozbrojeného konfliktu mezi USA a Íránem. Ačkoli fyzické dodávky narážejí na drastické překážky v Hormuzském průlivu a na Rudém moři, světové rafinerie vykazují rekordní marže a trh aktivně analyzuje každý signál, který by mohl naznačovat blížící se deeskalaci nebo další rozšíření konfliktu.
Eskalace na ose USA–Írán
Současná situace na Blízkém východě zůstává vysoce napjatá v důsledku obnovení vzájemných útoků ze strany Spojených států a Íránu. Spojené státy se rozhodly obnovit ostřelování íránských pozic jako přímou odpověď na útok na americkou vojenskou základnu. Prezident Donald Trump ve středu večer veřejně avizoval rázné a „velmi silné" údery, což skokově zvýšilo rizikovou prémii na komoditním trhu a pohřbilo dobrou náladu, která panovala na akciovém trhu po tiskové konferenci Kevina Warsha.
Stojí za zmínku, že po poslední deeskalaci, která stlačila ceny ropy WTI přibližně z 93 na 80 USD, nyní pozorujeme návrat zhruba v polovině tohoto poklesu. Ropa WTI testuje velmi důležitou úroveň odporu v okolí 85 USD, která odpovídá 50% retracementu celé vzestupné vlny od začátku konfliktu.
Cena ropy pokryla polovinu poslední sestupné vlny po ostrých prohlášeních Donalda Trumpa. Zdroj: xStation5
Ropa do značné míry kopíruje volatilitu z 90. let. Pokud by se historie měla opakovat, v brzké době bychom měli očekávat výrazný pokles, což však samozřejmě bude vyžadovat úplnou deeskalaci situace na Blízkém východě. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Provoz lodní dopravy: Hormuz a alternativní trasy
Hormuzský průliv zůstává absolutně klíčový pro globální situaci na trhu s ropou, přestože silné vzestupy v posledních týdnech byly spojeny rovněž s útoky Húsíů v průlivu Bab el-Mandab.
I přes výrazná omezení se v současnosti odhaduje, že z Perského zálivu může proudit až 13 milionů barelů ropy denně, což při výrazném poklesu globální poptávky (tzv. destrukce poptávky) zřetelně zmírňuje deficit.
Navzdory teoretickému uzavření Hormuzského průlivu počet obchodních lodí procházejících tímto místem výrazně vzrostl a je nejvyšší od poloviny července, kdy došlo k výraznější eskalaci situace. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Teoretický globální deficit mohl klesnout až na 2 miliony barelů denně, přestože v nejvypjatějším okamžiku mohl dosahovat až 7–8 milionů barelů denně. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Rafinérský boom a čerpání zásob
Geopolitické zemětřesení má asymetrický, avšak velmi hluboký dopad na ropné hospodářství. Absence volného toku levné ropy vedla k prudkému nárůstu cen hotových paliv (benzínu, nafty, leteckého paliva) výrazně nad úroveň samotné suroviny, což vyvolalo historický boom v rafinérském sektoru.
Crack spread v USA se udržuje na rekordně vysokých úrovních. Také v Číně výrazně vzrostlo zpracování ropy, což může svědčit o snaze využít situace vysokých cen paliv. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Zpracování ropy v čínských státních rafinériích výrazně vzrostlo a nachází se v blízkosti 5letého průměru. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Zpracování v soukromých rafinériích rovněž roste, přestože zůstává blízko 5letého minima. Je třeba připomenout, že soukromé rafinerie v Číně zpracovávají převážně ropu pocházející ze sankcionovaných zdrojů, mimo jiné z Íránu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Světoví rafinérští giganti pracují na plný výkon. Například společnost Shell informovala o využití kapacity svých rafinérií na bezprecedentní úrovni 102 % (100 % kapacity je pouze papírová hodnota, reálně však může dojít ke zpracování vyššímu, než by odpovídalo deklarovaným hodnotám), přičemž produkce leteckého paliva skočila o 20 % meziročně. Díky rekordně vysokým maržím (crack spreads) vyletěly zisky z obchodování a rafinace prudce nahoru. Zvýšená aktivita rafinérií a masivní zpracování suroviny však vedly k prudkému vyčerpání komerčních zásob ropy v USA, které klesly na úrovně označované odborníky jako „nebezpečně nízké".
Hospodářské náklady pro producenty a cenové výhledy
Zatímco obchodníci a rafinerie vykazují nadprůměrné zisky, samotní producenti pociťují bolestné dopady války. Hospodářství Saúdské Arábie zaznamenalo ve druhém čtvrtletí meziroční pokles HDP o 4,8 %, což je nejhorší výsledek od pandemie v roce 2020. Přímou příčinou je propad v saúdském ropném sektoru, který se smrštil o téměř 25 %. Těžba suroviny zůstává výrazně pod předválečnou úrovní a odstavená infrastruktura (mimo jiné v Kataru, což zasáhlo produkci LNG společnosti Shell) omezuje nabídku.
Produkce v Saúdské Arábii klesla na úrovně pod pandemickým dnem a i po posledním odrazu zůstává extrémně nízká. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ceny na trzích se i nadále vyznačují vysokou volatilitou. Kotace ropy Brent oscilují kolem 88 USD za barel, zatímco americká ropa WTI je oceňována přibližně na 84–85 USD.
Cena je dnes pod tlakem, a to i navzdory pokračující eskalaci situace na Blízkém východě. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Zajímavé je, že z pohledu 1letého a 5letého průměru cena v současnosti vůbec nevypadá extrémně překoupená, přestože se nad těmito průměry stále nachází. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
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