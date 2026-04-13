Ranní shrnutí: Blokáda Hormuzského průlivu a politická revoluce v Maďarsku ⚖️

🌍 Geopolitika
- Rozhovory mezi USA a Íránem v Islamabádu o víkendu skončily neúspěchem — obě strany nedokázaly dosáhnout dohody o íránském jaderném programu. Příměří je stále formálně v platnosti, ale naděje na další kolo dialogu jsou malé, zejména po posledních eskalačních krocích Washingtonu.
- Prezident Trump dnes ráno na Truth Social potvrdil, že blokáda íránských přístavů vstoupí v platnost v 16:00. USA budou zadržovat všechny lodě vplouvající do íránských přístavů nebo z nich vyplouvající, které přepravují íránské zboží, včetně ropy a plynu.
- CENTCOM upřesnil, že blokáda neznamená uzavření Hormuzského průlivu pro tranzitní dopravu. Írán však varoval, že jakékoli přiblížení amerických lodí k průlivu bude považovat za porušení příměří. Izrael zvýšil stupeň pohotovosti.
- Zprávy naznačují, že Trump a jeho poradci zvažují obnovení omezených úderů proti Íránu, pokud se blokáda ukáže jako neúčinná. Analytici vnímají blokádu především jako nástroj nátlaku, ale trh již započítává riziko další eskalace.
🗳️ Politika — Maďarsko
- V nedělních parlamentních volbách v Maďarsku získala opoziční strana Tisza Pétera Magyara přibližně 53 % hlasů při historicky vysoké volební účasti. Po sečtení 98,93 % hlasů drží Tisza 138 mandátů, Fidesz 55 a Mi Hazánk 6 z celkových 199 křesel v parlamentu.
- Magyar si zajistil ústavní většinu — hranice činí 133 mandátů — a ukončil tak 16 let vlády Viktora Orbána. Evropa již zaslala gratulace a trhy výsledek vykládají jako signál sbližování Maďarska s EU — až 90 miliard eur pomoci pro Ukrajinu, kterou Budapešť dříve blokovala, by nyní mohlo být uvolněno.
- Měnový pár EUR/USD na tuto zprávu reagoval jen mírně — zůstává pod tlakem silnějšího dolaru a rostoucích cen energií v Evropě. V delším horizontu je však výsledek voleb pozitivní pro euro a aktiva EU.
📉 Asijské trhy
- Asijská seance se nesla ve znamení risk-off sentimentu. Nikkei 225 oslabil o 1,0 %, pod tlakem rostoucích cen energií a 29letého maxima výnosů japonských 10letých dluhopisů, které rostly kvůli obavám z inflace. Hang Seng klesl o 1,5 % a Shanghai Composite odepsal 0,3 %.
- ASX 200 ztratil 0,5 % — index táhly dolů technologické a těžařské akcie, zatímco energetický sektor zaznamenal růst.
- Futures na Euro Stoxx 50 klesají o 1,8 % po pátečním růstu o 0,5 %. V mínusu jsou i americké futures: US500 -0,70 %, US100 -0,81 %.
💱 Měny
- Dolar posiluje díky poptávce po bezpečných aktivech a vyšším cenám ropy: DXY +0,3 %, USD/JPY +0,3 % (okolo 159,7). Jen zůstává slabý navzdory jestřábím signálům z BoJ, protože vyšší ceny energií představují pro japonskou ekonomiku strukturální problém.
- EUR/USD klesá o 0,3 % a padá pod úroveň 1,1700. GBP/USD odepisuje 0,4 % a jen obtížně se drží nad 1,3400.
- Měny jižní polokoule zůstávají pod tlakem risk-off sentimentu: AUD/USD -0,3 % (support na 0,7000), NZD/USD -0,2 % (support na 0,5800). Zlotý: USD/PLN -0,13 % (3,6394), EUR/PLN +0,12 % (4,2531) — relativně stabilní.
Volatilita na FX trhu. Zdroj: xStation
🛢️ Komodity
- Ropa je dnes jednoznačným lídrem: WTI +8,95 % (cca 104,76 USD/barel), Brent +6,8 % (nad 102 USD). Jde o návrat nad psychologickou hranici 100 USD po krachu jednání a oznámení blokády.
- Analytici upozorňují na další rizikový faktor: expiraci květnového kontraktu na WTI dne 21. dubna. Absence diplomatického průlomu může vyvolat prudkou spekulativní rally — někteří očekávají možný pohyb směrem k 120 USD do konce týdne.
- Zlato oslabuje o 0,5 % až 0,81 % (okolo 4 720 USD/oz) kvůli silnému dolaru a růstu cen ropy, ale stále se drží výrazně nad minimem na 4 700 USD. Stříbro ztrácí 2,52 %. Měď klesá o 1,3 % pod tlakem slabšího růstového sentimentu a rizika zpomalení.
📊 Akcie a sektory
- Převládajícím scénářem je odliv z cyklických sektorů: banky, aerolinky, průmyslové firmy a maloobchod budou pod tlakem kvůli vyšším nákladům na energie. Přirozenými vítězi jsou energetické společnosti a obranný sektor.
- DE40 klesá o 1,16 %, EU50 o 1,15 %, JP225 o 1,37 % a CHN.cash o 0,84 % — globální obrázek zůstává jasně negativní.
₿ Kryptoměny
- Bitcoin ztrácí 0,69 % (přibližně 70 800 USD) — chová se jako rizikové aktivum, nikoli jako „digitální zlato“, což je v současném prostředí slabina.
Volatilita na hlavních trzích. Zdroj: xStation
🎯 Co můžeme dnes očekávat?
- Evropská seance pravděpodobně otevře výrazně níže, přičemž klíčovým momentem bude 16:00 — oficiální začátek blokády íránských přístavů. Pokud dojde k námořnímu incidentu nebo Írán odpoví vojensky, ceny ropy mohou dále prudce růst a akcie mohou prohloubit své ztráty.
- V makroekonomickém kalendáři bude vhodné sledovat jakákoli diplomatická oznámení (s Pákistánem a Čínou v roli prostředníků) a také případná vyjádření ECB po politickém otřesu v Maďarsku. Jakékoli známky deeskalace ze strany USA nebo Íránu by byly největším pozitivním překvapením dnešní seance. Z pohledu dat je dnes kalendář prázdný.
