Ranní shrnutí: Co bude dál s Hormuzským průlivem, inflací a americkými úrokovými sazbami? (15. 7. 2026)

Právě skončil den plný událostí téměř ve všech sektorech.
📉 První pokles cen v USA za 6 let
Nejprve výrazně překvapila červnová inflace v USA.
- V meziměsíčním srovnání ceny klesly poprvé od pandemického roku 2020, a to až o 0,4 %.
- Ještě důležitější však bylo, že jádrová inflace dosáhla 2,6 % a byla výrazně nižší, než se očekávalo. Tento ukazatel nezahrnuje nejvolatilnější ceny energií a potravin.
To přirozeně vedlo k přecenění očekávaného vývoje úrokových sazeb Fedu.
- Kvůli nedávné eskalaci napětí mezi USA a Íránem začali investoři na začátku týdne započítávat dvě zvýšení sazeb ze strany FOMC do konce roku.
- Základní scénář nyní opět počítá pouze s jedním zvýšením sazeb. Pravděpodobnost zvýšení již v září klesla přibližně na 68 %.
🏛️ Warsh opět jestřábí
Korekce očekávání by byla výraznější, kdyby Kevin Warsh během vystoupení před Kongresem nepřidal další poměrně jestřábí komentáře.
- Uvedl, že „inflace je do určité míry otázkou volby“, a přisoudil Fedu plnou odpovědnost za cenovou stabilitu.
- Ujistil, že pokud bude měnová politika nastavena správně, vysoká inflace posledních pěti let se stane „minulostí“.
- Jasně zdůraznil, že centrální banka již nebude tolerovat inflaci převyšující 2% cíl.
- Na otázku ohledně případného tlaku ze strany prezidenta Donalda Trumpa, například na snižování sazeb, důrazně odpověděl, že hodlá „jednoduše dělat svou práci“ a že v centrální bance „není místo pro politiku“.
- Zdůraznil také, že americký trh práce a ekonomika zůstávají silné. Významně k tomu přispívají zrychlující investice do infrastruktury pro umělou inteligenci, včetně datových center, hardwaru a softwaru. Fed však podle něj tento trend průběžně sleduje kvůli jeho dopadu na inflaci a trh práce.
🌍 Trump opět ustupuje od svých rozhodnutí
Prezident Trump mezitím pokračoval v chaotické komunikaci ohledně Hormuzského průlivu.
- Nakonec ustoupil od návrhu zavést 20% poplatek na nákladní dopravu proplouvající průlivem. Poplatek měl pokrýt náklady na americkou ochranu této trasy.
- Po „velmi produktivních jednáních“ s představiteli zemí Blízkého východu má být tento poplatek nahrazen rozsáhlými obchodními dohodami a investicemi, které státy Perského zálivu nasměrují do USA.
- Trump na síti Truth Social oznámil, že arabské investice budou „největší v historii“. Mají přinést masivní příliv továren, výrobních závodů a zařízení do USA a vytvořit miliony pracovních míst.
Jak na všechny tyto události reagují trhy?
🛢️ Energetické komodity
Zdá se, že investoři zprávám od amerického prezidenta nevěnují příliš velkou pozornost. Provoz v průlivu se sice úplně nezastavil a některé lodě proplouvají s vypnutými vysílači, ve srovnání s prvními červencovými dny však zůstává výrazně omezený. Podle údajů společnosti Kpler klesl počet dokončených dodávek v týdnu končícím 12. července o více než polovinu.
- Ceny ropy Brent a WTI opět rostou. Barel ropy Brent nyní stojí přibližně 85 USD, zatímco WTI se obchoduje kolem 80 USD.
- Zdražuje také plyn na nizozemské burze TTF, a to na přibližně 54 USD/MWh.
🧈 Drahé kovy
Po téměř 2% růstu, který vyvolala nižší než očekávaná inflace a následný pokles výnosů amerických dluhopisů, se drahé kovy nakonec vrátily téměř na úrovně z otevření trhu. Částečně za tím stojí poměrně jestřábí rétorika Kevina Warshe, která omezila holubičí přecenění očekávání ohledně sazeb Fedu.
- Trojská unce zlata nyní stojí přibližně 4 030 USD a stříbro se obchoduje kolem 58,4 USD.
📈 Akcie
Asijské trhy jsou opět v zelených číslech.
- Lídrem je korejský index KOSPI, který dnes roste přibližně o 7 %. Jedním z hlavních důvodů je obnovený příliv zahraničních a institucionálních investorů. Zlepšuje se také nálada vůči polovodičovým společnostem. Akcie SK Hynix a Samsung posilují přibližně o 10 %.
- V zisku jsou také indexy Hang Seng (+1,4 %) a Nikkei (+1,4 %).
- Zaostává Shanghai SE Composite, který klesá o 0,1 %. Tento vývoj lze do značné míry spojit se slabšími ekonomickými údaji z Číny.
Čeká nás další den plný výsledkových zpráv největších amerických společností. Včera pozornost investorů upoutaly především údaje společnosti IBM.
- Výsledky byly zveřejněny po výrazném růstu ocenění společnosti, který podporovala expanze v oblasti kvantových počítačů a umělé inteligence.
- Od května 2026 akcie společnosti vzrostly z přibližně 215 USD na téměř 300 USD.
- Tržby dosáhly „pouze“ 17,2 miliardy USD, zatímco konsenzus činil 17,8 miliardy USD.
- Růst prodeje softwaru s vysokými maržemi zpomalil, což investoři vnímají jako varovný signál.
- Generální ředitel společnosti Arvind Krishna upozornil, že klienti začali přesouvat kapitálové výdaje směrem k paměťovým komponentům.
- Cena akcií klesla přibližně o 24 %, nejvíce od roku 1987.
Také dnes nás čeká řada firemních výsledků.
- Před otevřením trhu: Johnson & Johnson, Morgan Stanley a BlackRock.
- Po uzavření trhu: United Airlines, BitMine Immersion a Kinder Morgan.
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