Nový šéf PayPalu přitvrzuje. Ve hře je samostatnost, prodej i rozdělení společnosti ⚡

Společnost PayPal plánuje zásadně změnit způsob, jakým prezentuje své hospodářské výsledky. Nový generální ředitel Enrique Lores chce poprvé samostatně zveřejňovat výkonnost tří hlavních částí podnikání a každé z nich stanovit konkrétní cíle tržeb.
Cílem je nabídnout investorům lepší přehled o tom, jaký růstový potenciál mají jednotlivé divize a které části společnosti vytvářejí největší hodnotu. Dosud PayPal reportoval výsledky převážně jako jeden celek, což podle vedení znesnadňovalo přesnější ocenění jednotlivých aktivit.
Nové rozdělení má zahrnovat oblast platebních řešení a hlavní značku PayPal, spotřebitelské finanční služby včetně aplikace Venmo a segment platebních služeb společně s kryptoměnovými aktivitami.
Změna může podpořit spekulace o rozdělení firmy
Podrobnější reportování může dále posílit očekávání, že vedení připravuje půdu pro možné rozdělení společnosti. Samostatné výsledky jednotlivých divizí by investorům i případným zájemcům usnadnily posouzení jejich hodnoty.
Ve hře přitom není pouze rozdělení PayPalu, ale také případný prodej celé společnosti. Vedení a správní rada podle dostupných informací posuzují nabídku přesahující 50 miliard USD, kterou měly předložit private equity společnost Advent a platební firma Stripe.
Lores zdůraznil, že PayPal je zároveň plně připraven zůstat nezávislý, pokud vedení dospěje k závěru, že pokračování současné strategie vytvoří pro akcionáře nejvyšší hodnotu. Firma proto nevylučuje žádnou variantu, ať už jde o samostatný rozvoj, prodej části podniku nebo převzetí celé skupiny.
PayPal chce zvyšovat zisk dvouciferným tempem
Nový generální ředitel stanovil jako hlavní dlouhodobý cíl růst zisku na akcii o dvouciferné procento. Podpořit jej má postupné zlepšování transakčních marží, tedy částky, která společnosti zůstává po odečtení nákladů spojených se zpracováním plateb.
Právě marže a kvalita růstu jsou pro investory zásadní. PayPal sice nadále zpracovává obrovský objem transakcí, ale čelí silnému tlaku konkurence a musí současně investovat do nových produktů, technologií a uživatelského prostředí.
Podrobnější finanční cíle by měly ukázat, zda jsou některé divize schopné růst rychleji než zbytek společnosti a zda by jejich samostatná hodnota nebyla vyšší než současné ocenění celého PayPalu.
Nový šéf sází na tvrdou provozní disciplínu
Enrique Lores převzal vedení společnosti v březnu po odchodu předchozího šéfa Alexe Chrisse. Od té doby se zaměřil především na vyhodnocení jednotlivých aktiv, reorganizaci podnikání a snižování nákladů.
PayPal oznámil plán snížit počet zaměstnanců o 20 % a do konce roku chce díky úsporným opatřením dosáhnout přibližně 400 milionů USD úspor.
Část investorů však pochybuje o Loresových zkušenostech ve fintechu a platebních službách. Jeho předchozí kariéra je spojená především se společností HP, kde se podílel na restrukturalizaci a rozdělení podniku. Právě tato zkušenost nyní posiluje spekulace, že podobný scénář by mohl následovat i v PayPalu.
Analytici ale zároveň upozorňují, že jeho hlavním úkolem není vytvářet zcela novou strategii, ale především zlepšit její provedení, zvýšit efektivitu a obnovit důvěru investorů.
Konkurence dál ukusuje z hlavního byznysu
PayPal čelí rostoucímu tlaku ze strany služeb Cash App, Apple Pay, Stripe a Adyen. Tyto platformy rozšiřují nabídku platebních produktů a postupně oslabují historickou výhodu PayPalu v digitálních platbách.
Firma proto musí hledat rovnováhu mezi úsporami a investicemi. Příliš agresivní snižování nákladů by mohlo omezit inovace, zatímco vysoké výdaje na vývoj by mohly zhoršit krátkodobou ziskovost a zvýšit tlak akcionářů.
Významnou roli může sehrát také Venmo, které patří mezi nejcennější aktiva společnosti. Samostatné zveřejňování výsledků může ukázat, zda aplikace dokáže výrazněji přispívat k růstu příjmů a zisku.
Výsledky ukazují první známky zlepšení
Poslední hospodářské výsledky přinesly několik pozitivních signálů. Očištěný zisk na akcii, celkový objem zpracovaných plateb i transakční marže překonaly očekávání analytiků. Společnost zároveň upravila svůj výhled zisku pro rok 2026.
Akcie PayPalu během roku nejprve ztrácely až 19 %, ale po zprávách o možné nabídce od Adventu a Stripe většinu poklesu vymazaly. K poslednímu závěru obchodování byly od začátku roku výše o přibližně 0,3 % a tržní hodnota společnosti dosahovala zhruba 50,1 miliardy USD.
Pro investory bude nyní klíčové, zda nové reportování skutečně odhalí vyšší hodnotu jednotlivých částí firmy a zda vedení dokáže proměnit provozní úspory v udržitelný růst zisku.
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