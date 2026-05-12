Ranní shrnutí – Do trhu se vkrádá mírná nejistota (12.05.2026)

Situace na asijských trzích a futures
- Asijská seance se obchoduje v poněkud slabší náladě po silném odrazu během včerejší seance. Jihokorejský index KOSPI ustupuje z historických maxim, protože se objevují pochybnosti o pokračování rally u polovodičových akcií.
- Poklesy na asijských a oceánských indexech jsou omezené na méně než 0,5 %. Americké futures mírně ustupují. US500 klesá o méně než 0,2 %, zatímco US100 se obchoduje níže o 0,4 %.
Geopolitika: USA, Írán a Čína
- Trump údajně zvažuje návrat k bombardování Íránu kvůli nedostatečnému pokroku v jaderných jednáních. Žádná zásadní rozhodnutí se však neočekávají před nadcházející Trumpovou návštěvou Číny.
- Někteří američtí představitelé pochybují, že pákistánští vyjednavači plně tlumočí Trumpův postoj. Údajně také předkládají Íránu výhodnější podmínky. To v USA posiluje zájem o přímá jednání. Bílý dům zůstává rozdělený v otázce dalších vojenských operací v Íránu.
FX trh a Bank of Japan
- Juan nadále posiluje. Onshore juan byl vůči dolaru nastaven na nejvyšší úrovni od března 2024.
- Scott Bessent odcestoval do Japonska, kde se první dvě hodiny jednání s ministrem financí Katayamou zaměřily na nadměrnou slabost jenu, kritické minerály a AI. Mezitím se USDJPY vrátil do oblasti 157,5, čímž výrazně umazal dopad nedávných intervencí.
- Souhrn názorů z posledního zasedání Bank of Japan naznačuje, že zvyšování úrokových sazeb zůstává ve hře. Platí to zejména vzhledem k tomu, že Japonsko stále udržuje jedny z nejnižších reálných úrokových sazeb na světě.
Změny ve Fedu (Federal Reserve)
- Kevin Warsh bude dnes pravděpodobně oznámen jako nový člen Rady guvernérů na 14leté období. Zítra se očekává finální hlasování o jeho kandidatuře na předsedu Fedu na 4leté období. Jerome Powell má tento pátek odstoupit z funkce předsedy.
Komodity
- JP Morgan varuje před růstem ropy na 150 USD za barel a inflací na 4 %. Podle banky nabídka v dubnu klesla téměř o 14 mil. barelů denně (bpd), zatímco poptávka se snížila jen o něco více než 4 mil. bpd. Zajímavé je, že to představuje téměř dvojnásobný propad poptávky oproti finanční krizi v roce 2008, i když současná cena 100 USD je pro globální ekonomiku méně škodlivá než před 18 lety.
- Ceny ropy v úterý ráno 12. května mírně rostou po prudkých ziscích ze začátku týdne. Brent se obchoduje těsně pod 105 USD, zatímco WTI se blíží k 99 USD za barel.
- NATGAS během včerejší seance silně oživil po předpovědích vlny veder v USA, která by měla zvýšit poptávku.
- Zlato mírně ustupuje, ale zůstává nad 4 700 USD za unci. Podobně i Bitcoin mírně klesá o 0,7 %, ale drží se nad úrovní 81 000 USD.
- EURUSD během asijské seance ztrácí půdu pod nohama a maže celý odraz z pondělní úvodní seance. Stále se však drží nad 1,1750.
Makroekonomická data a firemní zprávy
- Australský index NAB Business Conditions klesl na 3 z předchozích 6. I když nejde o hlavní indikátor pro Austrálii, mohl by signalizovat pauzu v dalším zvyšování sazeb v příštích měsících.
- The Information uvádí, že OpenAI by mohla do roku 2030 ušetřit až 97 mld. USD po nedávné dohodě s Microsoftem o uvolnění jejich partnerství. Kombinované tržby z distribuce řešení OpenAI by měly být omezeny na 38 mld. USD.
- Alphabet plánuje svůj vůbec první prodej dluhopisů denominovaných v jenech v hodnotě několika miliard dolarů. Výnosy mají být určeny na projekty AI infrastruktury s odhadovanou hodnotou 190 mld. USD.
Ekonomický kalendář
- Dnes ve 14:30 budou zveřejněna data o inflaci CPI v USA. Tržní očekávání jsou na úrovni 3,7 % r/r a 0,6 % m/m.
