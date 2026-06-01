🗣️ROZHOVOR: Koncentrace S&P 500 na historickém maximu. Co s tím?

- Top 10 titulů S&P 500 tvoří téměř 40 % váhy indexu, historické maximum za několik desetiletí
- Většina z nich je provázána tématem AI, koncentrace mění charakter rizika při nákupu „širokého trhu"
- ETF consumer staples klesl v roce 2022 jen o 0,83 %, zatímco S&P 500 o 18 %
- V roce 2000 stejný ETF vzrostl o více než 25 %, když technologický sektor začal tříletý pád
- Sektorová a geografická diverzifikace jsou dva nástroje ke snížení koncentračního rizika
- Ochrana před poklesem má svou cenu – v růstových letech defenzivní tituly zaostávají za indexem
Rostoucí valuace a S&P 500 blízko historických maxim kladou investorům jednoduchou otázku:
Je čas přidat do portfolia více defenzivních titulů?
Prostor pro zklamání je dnes užší než obvykle, valuace samotné však nejsou spolehlivým nástrojem pro načasování vstupu. Trhy mohou zůstat nadhodnocené delší dobu. Rozhodnutí o větší defenzivní váze proto není reakcí na očekávaný pokles, ale vědomým nastavením toho, kolik volatility chce investor v portfoliu snášet.
Top 10 titulů tvoří téměř 40 % S&P 500. Je index dnes rizikovější z pohledu korekce?
Zásadnější problém leží přímo ve struktuře indexu. Investor, který dnes drží S&P 500 přes ETF, si může myslet, že vlastní expozici vůči pěti stům americkým společnostem. Ve skutečnosti téměř 40 % jeho portfolia tvoří deset titulů, z nichž většina je provázána tématem umělé inteligence. Jde o historicky nejvyšší koncentraci indexu za několik desetiletí. Pokud výsledky tohoto sektoru zklamou, dopad na celý index bude neúměrně větší, než by odpovídalo jeho fundamentálnímu podílu.
GRAF: Váha sektorů v S&P 500 (%), 2016–2026
Zdroj: Bloomberg
Které defenzivní sektory, tituly nebo ETF se v minulosti ukázaly jako nejefektivnější?
Jednou z možností, jak tuto závislost přímo eliminovat, je rovnoměrné vážení. ETF sledující S&P 500 v rovnoměrném vážení přiřazuje každé z pěti set společností stejnou váhu bez ohledu na její tržní kapitalizaci. Nvidia, Apple i nejmenší člen indexu tak mají identický podíl. Investor tím získává expozici vůči těmže pěti stům firmám, avšak bez toho, aby jeho portfolio záviselo na výsledcích hrstky technologických gigantů.
GRAF: XDED.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Druhou cestou je přesun části portfolia do defenzivních sektorových ETF s minimální provázaností na téma AI, případně geografická diverzifikace mimo americký trh. V evropských indexech tvoří technologický sektor jen něco přes 8 % váhy, přičemž dominují finance a průmysl. Historická data ukazují, jak velmi na tomto výběru záleží. ETF sledující sektor spotřebitelských základních potřeb v roce 2022 ztratil jen 0,83 %, zatímco S&P 500 klesl o 18 %. Během finanční krize v roce 2008 klesl o 15 % oproti 38,5% propadu indexu a během splasknutí technologické bubliny v roce 2000 dokonce vzrostl o více než 25 %.
GRAF: XLP.US (MN)
Zdroj: xStation5
Je kompromis nevyhnutelný?
V silných růstových letech defenzivní tituly i rovnoměrně vážené verze indexu zaostávaly za výkonností standardního S&P 500. Ochrana před poklesem a snížení koncentračního rizika vyžadují ochotu akceptovat nižší výnos v období růstu. Celkovou expozici vůči akciovým trhům přitom investor nemusí opouštět. Princip spočívá v přesunu části portfolia, nikoli v jeho úplné přestavbě.
