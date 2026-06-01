Shrnutí trhů: Akcie SAP prudce rostou — kdysi největší společnost Evropy 💥

Evropské akciové trhy otevřely v pondělí pod mírným tlakem. Stoxx Europe 600 klesá přibližně o 0,2 % a futures na Euro Stoxx 50 se obchodují mírně níže kvůli geopolitické nejistotě na Blízkém východě.
Hlavním faktorem ovlivňujícím tržní sentiment je nedostatek pokroku v jednáních mezi USA a Íránem. O víkendu došlo k výměně útoků, včetně íránského úderu na základnu v Kuvajtu a amerických „obranných úderů“ na íránské radarové instalace. To oddálilo vyhlídky na dohodu a znovuotevření Hormuzského průlivu.
Geopolitické napětí žene vzhůru ceny ropy. Brent vyskočil o více než 3 % a přiblížil se k 94 USD za barel. Na devizovém trhu zůstává dolar relativně stabilní. Index DXY se pohybuje kolem 99, zatímco pár EUR/USD mírně klesá a obchoduje se na 1,1645.
Tlak na tržní sentiment zvyšují také slabá makroekonomická data. Evropský výrobní PMI v květnu klesl na 51,6 z dubnových 52,2. Výrobní náklady zároveň vzrostly na nejvyšší úroveň za čtyři roky kvůli narušení dodavatelských řetězců a vysokým cenám energií.
Z pohledu sektorové výkonnosti pozitivně vyčnívají technologie (+1,37 %) a energetika (+1,14 %). Jde o jediné sektory v zisku. Technologický sektor táhnou společnosti spojené s AI (SAP +5,6 %, Infineon +2 %), zatímco energetiku podporuje prudký růst cen ropy.
Na opačné straně spektra patří mezi nejhorší sektory finance (-1,00 %) a zdravotnictví (-0,90 %). Pod tlakem jsou také zbytné spotřební zboží (-0,79 %) a nezbytné spotřební zboží (-0,83 %).
Informace o společnostech
- EasyJet vzrostl o více než 10 % poté, co private equity firma Castlelake oznámila, že zvažuje převzetí britského dopravce. Castlelake drží přibližně 2,14 % akcií EasyJetu a případná nabídka by musela dosáhnout nejméně 403,23 pence za akcii. Vedení EasyJetu zatím nevstoupilo do jednání a označilo přístup za „vysoce oportunistický“.
- Analytici Barclays (cílová cena 480 pencí) upozorňují, že akcie EasyJetu od začátku roku klesly už o 22 %. Jde o největší pokles mezi evropskými aerolinkami, které sledují. Model SOTP zároveň ukazuje největší diskont vůči čisté hodnotě aktiv mezi dopravci v jejich pokrytí. Oddo BHF uvádí, že zájem Castlelake signalizuje širší podhodnocení celého evropského sektoru aerolinek.
- SAP je dnes největším růstovým titulem v indexu Euro Stoxx 50 (+5,6 %). Akcie podporuje sentiment kolem AI po komentářích Jensena Huanga z Nvidie, který odmítl obavy z problémů s modely velkých cloudových platforem. Pomáhá také širší oživení v softwarovém sektoru. Navzdory růstu se společnost stále obchoduje 21 % pod úrovněmi ze začátku roku.
- Wise se propadla přibližně o 15 % poté, co Bureau of Investigative Journalism uvedl, že belgičtí prokurátoři zahájili vyšetřování společnosti kvůli podezřelým transakcím v hodnotě půl miliardy EUR spojeným s praním peněz.
- Universal Music Group klesá přibližně o 2,9 % poté, co její představenstvo odmítlo nečekanou nabídku na převzetí od fondu Pershing Square Billa Ackmana. Nabídku označilo za nedostatečnou vzhledem k hodnotě společnosti.
- Rheinmetall klesá o 3,5 % po silné rally obranného sektoru v posledních týdnech. Investoři vybírají zisky, zejména protože případná dohoda mezi USA a Íránem by snížila válečnou prémii započítanou v ocenění obranných firem.
