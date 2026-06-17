Ranní shrnutí: Emoce po příměří opadají. Do centra pozornosti trhů se dostává Fed

📈 Akciový trh
- Včerejší seance na Wall Street navzdory pozitivnímu otevření skončila mírnou korekcí. Index S&P 500 klesl o 0,6 %, zatímco Nasdaq 100 ztratil téměř 1,2 %.
- Jediným hlavním indexem, který den zakončil v kladném pásmu, byl Dow Jones, který vzrostl o 0,6 %.
- Počáteční optimismus investorů spojený se zprávami o podepsaném příměří postupně vyprchal.
- Informace o financích OpenAI přicházejí v době, kdy se společnost připravuje na burzovní debut. Už podala důvěrný prospekt k IPO a podle médií by debut mohl proběhnout už v září 2026, s potenciální valuací až 1 bilion USD.
- Akcie SpaceX během včerejší seance vzrostly téměř o 5 % a prorazily nad úroveň 200 USD.
- Dnešní seance v Asii přináší smíšenou náladu. Růst vedou japonský Nikkei a jihokorejský Kospi, zatímco čínský Hang Seng zaznamenává mírnou korekci.
🧠 OpenAI
- OpenAI v prvním čtvrtletí roku 2026 utratila 3,7 miliardy USD při tržbách ve výši 5,7 miliardy USD. Data pocházejí z dokumentů distribuovaných akcionářům, o kterých informoval The Information.
- Rozsah výdajů ukazuje, že navzdory dynamickému růstu tržeb společnost dál nese obrovské náklady spojené s vývojem modelů umělé inteligence, rozšiřováním výpočetní infrastruktury a provozem služeb, jako je ChatGPT.
🏛️ Makroekonomika a měnová politika
- Pozornost trhu se nyní soustředí na dnešní rozhodnutí Fed o úrokových sazbách, které je bezpochyby nejdůležitější událostí dnešní seance.
- Stojí za připomenutí, že půjde o první zasedání FOMC, kterému bude předsedat Kevin Warsh.
- Nový předseda Fed Kevin Warsh začíná své funkční období v náročném ekonomickém prostředí, které charakterizuje přetrvávající inflace, nejistota ohledně tempa ekonomického růstu a zvýšená volatilita na finančních trzích.
- První měnověpolitická rozhodnutí Kevina Warshe budou investoři pečlivě sledovat a mohou výrazně ovlivnit hodnocení celého jeho mandátu.
🌍 Geopolitika (USA – Írán)
- Donald Trump uvedl, že věří v úspěch dohody mezi USA a Íránem. Zdůraznil, že jeho hlavní podmínkou zůstává zajistit, aby Írán nikdy nezískal jaderné zbraně.
- Podle Trumpa memorandum podepsané oběma stranami tento cíl jasně definuje a jednání nyní přecházejí do další fáze, která by měla v příštích týdnech vést ke konečné dohodě.
- Trump dodal, že Írán má zájem na rychlém ukončení rozhovorů a návratu k běžným ekonomickým vztahům.
- Podle Trumpa už byly hlavní obrysy dohody odsouhlaseny. Další jednání se zaměří na doladění detailů a druhá fáze rozhovorů se může ukázat jako jednodušší než ta první.
Čína
- Čínské úřady oznámily emisi speciálních dluhopisů v hodnotě 300 miliard CNY na rekapitalizaci bankovního sektoru.
- Peking se také zavazuje zintenzivnit úsilí o omezení dluhu místních vlád a stabilizaci realitního sektoru.
- Guvernér People’s Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng uvedl, že předchozí tempo růstu úvěrů už není možné ani žádoucí. Signalizoval tak umírněnější úvěrovou expanzi v nadcházejících kvartálech.
- PBOC zároveň připravuje další opatření na podporu internacionalizace jüanu prostřednictvím rozvoje offshore devizových a dluhopisových trhů.
🛢️ Komodity
- Pokles cen ropy se prohloubil po zprávách, že v rámci připravované dohody mezi USA a Íránem by Teherán mohl téměř okamžitě obnovit legální prodej této komodity.
- Trh tuto informaci vyhodnotil jako signál možného zvýšení globální nabídky ropy a postupné normalizace tranzitu přes Hormuzský průliv.
- Investoři začali oceňovat vyšší dostupnost komodity na globálním trhu, což vytvořilo tlak na ceny ropy Brent a WTI.
- Někteří analytici však upozorňují, že plná normalizace exportu může trvat déle kvůli logistickým omezením a bezpečnostním rizikům.
- Smíšená nálada je patrná také na trhu drahých kovů.
- Zlato se drží poblíž výchozí úrovně a obchoduje se kolem 4 350 USD za unci.
- Stříbro mírně roste a zůstává nad úrovní 70 USD za unci.
- Ropa Brent se obchoduje pod 80 USD za barel.
🪙 Kryptoměny
- Také kryptoměnový trh dnes ukazuje smíšený obrázek.
- Bitcoin mírně ztrácí a zůstává pod úrovní 66 000 USD.
- Ethereum roste přibližně o 1,8 % a testuje hranici 1 800 USD.
Denní shrnutí – Ropa téměř vymazala válečné zisky, Wall Street ustupuje před rozhodnutím Fed (16.06.2026)
⚫ Ropa Brent pod 80 USD
Co znamená zvýšení sazeb Bank of Japan pro jen?
US OPEN: SpaceX vytlačuje Amazon z první pětky. Wall Street čeká na debut Warshe
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