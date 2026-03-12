Ranní shrnutí: Eskalace konfliktu tlačí ropu na 100 USD (12.03.2025)

- Navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě skončila seance na Wall Street v relativně smíšeném tónu. Dow Jones oslabil o 0,6 %, zatímco S&P 500 zaznamenal jen mírný pokles. Nasdaq naopak včera vzrostl přibližně o 0,1 %.
- V nedávných vyjádřeních prezident Donald Trump uvedl, že ozbrojené síly USA jsou výrazně napřed oproti plánu a že na íránském území brzy nezůstanou žádné cíle pro další útoky. Trhy tyto komentáře vyhodnotily jako možný signál, že se konflikt v regionu blíží ke konci.
- Přesto napětí zůstává zvýšené, i když poslední rétorika Bílého domu naznačuje, že se operace může blížit svému závěru. Navzdory Trumpovu optimistickému tónu se někteří američtí a izraelští představitelé údajně připravují na nejméně další dva týdny úderů.
- V posledních několika hodinách se objevily zprávy o tom, že poblíž přístavu Jebel Ali ve Spojených arabských emirátech byla zasažena kontejnerová loď. Útok způsobil menší požár na palubě, který byl rychle uhašen, a posádka neutrpěla žádná zranění.
- Pod tlak se dostala také energetická infrastruktura v Ománu. Útoky dronů vyvolaly rozsáhlé požáry v ropném zařízení Mina poblíž přístavu Salalah. Jako preventivní opatření úřady evakuovaly plavidla z nedalekého exportního ropného terminálu Mina Al Fahal.
- Na jihu Iráku, poblíž přístavu Umm Qasr, vzplál nejméně jeden íránský ropný tanker a některé zprávy uvádějí, že zasaženo bylo více plavidel přepravujících ropu.
- Nedávné události a eskalující napětí na Blízkém východě tlačí cenu ropy zpět k úrovni 100 USD za barel.
- FBI varuje, že Írán může v odvetě za vojenské akce USA zvažovat útoky drony na západní pobřeží Spojených států, přestože nebyly zveřejněny žádné konkrétní cíle ani čas útoků.
- Mezinárodní energetická agentura (IEA) oznámila rekordní uvolnění 400 milionů barelů ropy ze strategických rezerv, přičemž Spojené státy během příštích tří měsíců přispějí 172 miliony barelů.
- Guvernér Bank of Japan Ueda varuje, že slabý jen může zesílit inflaci v době, kdy ceny ropy rostou.
- Asijské akciové indexy během dnešní seance klesaly, protože ceny ropy se kvůli rostoucímu napětí na Blízkém východě a narušení dodávek znovu přiblížily 100 USD za barel. Japonský Nikkei 225 odepsal 0,63 %, jihokorejský Kospi klesl o 0,75 % a australský ASX 200 ztratil 0,58 %.
- Austrálie dočasně povolila dovoz paliva s vyšším obsahem síry, aby zvýšila nabídku v době nestability globálních dodavatelských řetězců a předešla nedostatku. Tento krok poukazuje na zranitelnost země vůči výpadkům na globálním trhu s palivy.
- Na trhu drahých kovů zlato vzrostlo o více než 0,5 % na přibližně 5 150 USD za unci, zatímco stříbro přidalo asi 1,7 % a překonalo 86 USD za unci.
- Na trhu kryptoměn dnes převládá negativní sentiment. Bitcoin ztratil přibližně 1,3 % a znovu klesl pod 70 000 USD, zatímco Ethereum oslabilo o více než 1,5 % na zhruba 2 020 USD.
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)
Amazon: Začátek konce AI snů?
AUDUSD ztrácí téměř 1 % 📉
