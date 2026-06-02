Ropa vyčkává, zatímco trh sází na diplomacii 🛢️

Ceny ropy v úterý klesly a odevzdaly část předchozích zisků. Kolem začátku americké seance se Brent pohyboval mezi 94 a 95 USD.
Pokles cen byl reakcí na naděje na omezenou deeskalaci napětí v Libanonu a na výroky Donalda Trumpa, který naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo během příštího týdne. Americký prezident zároveň připustil, že se v jednáních objevily komplikace, ale neuvedl žádné podrobnosti.
Ropný trh zůstává citlivý na jakékoli zprávy týkající se Íránu, které nelze vždy okamžitě ověřit. Důležité je, že ani úplná a okamžitá deeskalace konfliktu by neodstranila základní riziko na straně nabídky, které drží ceny zvýšené.
Trh je však nadále odhodlán započítávat scénáře klesajících cen ropy.
Dalším prvkem nejistoty je možný návrat politické debaty v USA o zákazu vývozu ropy nebo rafinovaných produktů. Analytici Barclays se domnívají, že s blížícími se volbami v polovině mandátu se toto téma může ve veřejné debatě objevovat častěji, i když Trumpova administrativa zůstává proti takovému řešení.
Podle Barclays by zákaz vývozu poškodil energetický trh více než ropa za 100 USD za barel, protože by zasáhl rafinerie a segment energetické infrastruktury.
Graf ropy (OIL, D1)
Ropa znovu klesla ke spodní hraně stále jasnějšího širokého cenového kanálu mezi 115 a 86 USD. Klouzavé průměry EMA stále naznačují býčí momentum, zatímco RSI zůstává kolem 43. EMA100 se ukázal jako silná podpora a zastavil cenu jasně nad 61,8% Fibonacciho úrovní. Dno nad minimem z poloviny dubna naznačuje, že z technického pohledu je napětí vyšší, než by mohl ukazovat povrchní pohled na graf.
Zdroj: xStation5
